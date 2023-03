O discurso directo é uma figura que existe na gramática da língua portuguesa, “caracterizado por ser uma transcrição exacta do discurso das personagens, sem participação do narrador”.

Na nossa República o discurso ultrapassa os níveis da sensatez. Algumas bolsas de cidadãos utilizam por vezes, na via pública, um vocabulário exagerado, roçando a obscenidade, como se não houvessena sociedade, indivíduos com perfil que possa servir de «modelo» na sua conduta.

Contudo, os detentores do Poder, que, por razões óbvias, representam ao mais alto nível o “rosto” da Nação utilizam uma prosa discursiva tão atípica que se aproxima da brejeirice.

Falo, enquanto cidadão e chefe-de-família, de um momento inédito registado na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Antes de mais, quero ressalvar que a expressão chefe-de-família já nem faz grande sentido na minha perspectiva, uma vez que esse papel é, na actualidade desempenhado, quase na íntegra, pela mulher.

Não é admissível dois dirigentes que já exerceram altos cargos no aparelho do Estado, nomeadamente o de Ministro da Educação e Cultura e Primeiro-Ministro e, o de Ministro dos Negócios Estrangeiros e, o de Primeiro-Ministro, respectivamente, possam utilizar nos órgãos de comunicação social (RTP-África) insultos que envergonham o «homem de rua» e faz corar o mais comum dos mortais.

Não basta ter estudado em Universidades estrangeiras para se lograr ser dirigente de um país. Existem pré-requisitos que precisavam fazer parte da cartilha que os cidadãos deveriam observar para se candidatar a cargos públicos.

No nosso país, esses pré-requisitos ainda não fizeram «Escola». Chega-se aos cargos da administração pública aboletadapela militância e empenho fervoroso no Partido. A competência, as habilitações literárias, o rigor e a capacidade de trabalhar em equipa, soçobram num pântano de incompetência misturada com a corrupção.

Ambos os protagonistas São-Tomenses, em causa, estudaram num país com uma tradição secular, que fez uma Revolução ocorrida em 1789, que produziu escritores como Victor Hugo (1802-1885), Alexandre Dumas, pai (1802-1870), Émile Zola (1840-1902), que tem o maior número de prémios de Literatura na história do Nobel como: Albert Camus (1913-1960); Claude Simon (1913-2005); Annie Ernaux (n. 1940), a primeira mulher francesa premiada com Nobel da Literatura. Necessário se torna dizer que esses prémios pretendem exaltar a importância que tem a EDUCAÇÃO como veículo de mobilidade social, de emancipação e de CULTURA de um país.

Os nossos dois protagonistas, pelos vistos, não se integraram no ambiente académico das universidades por onde passaram, nem tão-pouco tiveram a curiosidade de viver e conviver com estudantes de outras nacionalidades. No local onde estudaram, terão vivido, provavelmente, num «gueto» estudantil, cultural e social.

O que parece ser mais grave, resultante da permanência no tal «gueto», é que não terão assimilado, provavelmente, os cânones do civismo, da decência e da integridade moral e pessoal que se exige aos representantes dos Órgãos de Soberania.

As novas causas da Cruzada

As cruzadas eram expedições religiosas e militares realizadas por cristãos que pretendiam resgatar a Terra Santa aos muçulmanos/islâmicos, entre os séculos XI e XIII.

Os dois dirigentes que se posicionam como baluartes dessas duas religiões aparentam ser o prolongamento de uma nova versão dessas cruzadas, desencadeadas presentemente no século XXI, num arquipélago de pequenas dimensões territoriais e com uma população que não ultrapassa as duas centenas e meia de milhares de habitantes.

Numa breve relação avançámos o percurso de ambos:

O primeiro representante, cristão praticante, nasceu a 26 de Julho de 1962, na freguesia da Conceição, ilha de São Tomé. Fez os estudos primários e, liceal em São Tomé. Frequentou a Universidade de Toulouse, França (licenciatura e mestrado) e uma pós-graduação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre a pedagogia da língua francesa. Exerceu cargos de relevo como Secretário-Geral da Comissão Nacional para a Unesco, Director da Biblioteca Nacional, Presidente da Aliança Francesa. Foi Professor da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. Militante do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/PSD, foi ministro da Educação e Cultura (2008-2010), novamente Ministro da Educação, Cultura e Ciência (2012- 2014), Primeiro-Ministro e chefe do 17.º Governo Constitucional (2018-2022). É membro da Academia São-Tomense de Letras.

O segundo representante, muçulmano, nasceu a 18 de Março de 1962, em Libreville, Gabão. O pai foi um dos fundadores do Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP) e, em 1972, transformado em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP). Eleito presidente da Acção Democrática Independente (ADI), foi ministro dos Negócios Estrangeiros (2001-2002), Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe em duas ocasiões, (2008-2010) e, (2014-2018).

Enfim, estes os perfis que se “digladiam”, se assim se pode dizer, em público provocados que foram pelos contornos dos acontecimentos de 25 de Novembro de 2022, no Quartel-general das Forças Armadas, leva-nos a suspeitar da partidarização das instituições estatais no País.

A sinuosidade da partidarização das instituições

Tenho referido nos artigos de opinião insertos no jornal Téla Non, a minha preocupação relativa a excessiva partidarização da nossa sociedade. Este tentáculo, ritualizado pelo polvo partidário chegou onde não era suposto chegar: às Forças Armadas, para satisfação dos «senhores donos dos Partidos Políticos».

Já não temos no país qualquer instituição que não esteja capturada pelas garras silenciosas dos Partidos Políticos.

Essa selvática tentação surpreendeu-nos a todos no fatídico dia 25 de Novembro de 2022, onde a barbárie se instalou para gáudio dos seus carrascos os militares que torturaram e mataram com requintes de malvadez, quatro cidadãos.

Ao longo da nossa história, as nossas Forças Armadas só tiveram, salvo raras excepções e, observando-se os dados disponíveis, dois «Cabos de guerra» dignos da farda que envergaram: o Comandante Albertino Neto e o Brigadeiro-General Olinto Paquete.

O primeiro foi elogiado pelo Dr. Carlos Graça no seu livro “Memórias Políticas de um Nacionalista Santomense sui Generis” (2011), editado pela UNEAS, pág. 114. O Dr. Graça relata em primeira pessoa que, “(…) em longas conversas, às vezes pela noite dentro, tentei convencê-lo a desencadear um golpe de Estado […] Não consegui demovê-lo da sua posição legalista e de servidor puro da Ordem estabelecida e do Estado legítimo!”. Conclui dizendo que Albertino Neto era “um patriota impoluto, espartano, com qualidades militares excepcionais de disciplina, ética e responsabilidade …”.

O segundo, não se confirmando o contrário, é o Brigadeiro-General, Olinto Paquete que, num pronunciamento inédito no nosso país e, também, no continente africano – no qual nos inserimos – disse no seu discurso de pedido de demissão, resultante da designada «Tentativa de Golpe de Estado», o seguinte: “(…) Parece-me que foi uma encomenda […] Coisas que eu não sabia, porque me informaram com dados falsos, e proferi informações falsas à nação, pelo que peço desculpas”. (in jornal online, Téla Non, 1/12/2022).

Esses gestos, nobres só honram militares dignos e com uma postura consentânea com os preceitos do Regulamento de Disciplina Militar (RDM), verdade seja dita.

Nota conclusiva

Costuma dizer-se, utilizando uma frase idiomática da língua Forro, que glávi ná ká péga fá, sélá fê, que é como quem diz, dá-se prioridade ao que é nocivo em detrimento do que é sadio.

Esta expressão do Forro é, aqui utilizada para simbolizar a governação feita pelos dois protagonistas que, viajam muito, no decorrer dos respectivos mandatos, percorrendo várias milhas pelo mundo inteiro e, aparentemente, nada aprendem em relação a esses «ensinamentos».

Enquanto persistem desavenças constata-se: o deficiente abastecimento de energia eléctrica e a ausência frequente de água potável representam a caricatura de um país que pretende ter um turismo de qualidade; os nossos aeroportos estão praticamente inoperacionais; os nossos Centros de Saúde e Hospitais têm a canalização enferrujada porque a água escasseia, não têm aspirina e paracetamol para os cidadãos que para lá se dirigem, as parturientes vivem momentos de angústia na marquesa da maternidade; as nossas Escolas não têm, em muitos casos, casas de banho, recintos desportivos, manuais escolares, laboratórios, auditórios para aulas de educação musical, nem pequenas bibliotecas; a aparente desarticulação da administração pública é uma evidência; o sistema judicial apresenta lacunas preocupantes;os jovens nascidos depois da independência, regra geral, nunca viram filmes projectados numa casa de cinema, desconhecem como é que se processa uma peça de teatro, não sabem o que é um concerto musical, não conhecem, ou nunca ouviram falar de escritoras e escritores, poetizas e poetas São-Tomenses, nem tão pouco ouviram falar do Prémio Literário “Francisco Tenreiro”; uma parte significativa da população desconhece qual o papel atribuído as Câmaras Municipais/Distritais, pois na capital – a cidade de São Tomé – o Poder Central apoderou-se do nosso emblemático edifício da Câmara, uma herança de tempos idos e, não nos quer devolver.

O Poder Central teve uma atitude indigna em relação a este problema: a Câmara do Distrito de Água Grande está, desgraçadamente enfiada num pardieiro e numa rua sorumbática. É desprestigiante para a cidade-capital e inaceitável perante os munícipes.

Tudo isso leva-me a interrogar e, em voz alta, porque enquanto não se resolver com urgência o imbróglio gerado pelos acontecimentos fatídicos de 25 de Novembro de 2022 não estarão criadas condições para que no País haja calma e tranquilidade tão necessários para a equação das necessidades que afligem a nossa população.

Lúcio Amado