Desabafo – “Cimeira da CPLP em São Tomé”

27 08 2023

Dezanove anos depois, São Tomé e Príncipe não se encolheu ao desafio de organizar a XIV conferência de chefes de Estado e de Governo dos países de língua portuguesa. Pelo que tenho acompanhado nas emissões da RTP África ao longo da semana, este feito, deve ser motivo de orgulho, e de regozijo, para todos os são-tomenses.

Com menos de 4 milhões de euros, mulheres e homens abnegados, conseguiram organizar este evento e mudar o rosto da nossa capital. Está mais do que provado que, com pouco, também podemos fazer bem feito.

Parabéns a São Tomé e Príncipe e em particular a todos que estiveram diretamente envolvidos na organização da cimeira da CPLP no nosso país.

No passado muito recente, o país gastou mais do triplo, cerca de 14 milhões de euros, supostamente para mudar apenas o rosto da nossa capital, mas, infelizmente as mudanças foram pouquíssimas e muito menos ainda duradouras. Espero que os são-tomenses saibam valorizar e acima de tudo preservar, o que foi feito no país nessas últimas semanas.

Não posso ficar indiferente ao trabalho da RTP África, graças aos seus profissionais, os são-tomenses espalhadas pelos quatro cantos do mundo puderam sentir o pulsar desta grande festa da CPLP. Espero muito sinceramente que os responsáveis da comunicação social são-tomense, em particular a TVS, tenham aproveitado a oportunidade para aprenderem alguma coisa. Obrigado RTP África.

A partir de hoje São Tomé e Príncipe sucede à República de Angola na presidência da CPLP por um período de dois anos, sendo a “Juventude e a Sustentabilidade” o tema que marca o exercício da sua presidência para o biénio de 2023 a 2025. Boa sorte e sucessos ao nosso país.

Um bem-haja a todos!

Nilton Medeiros.