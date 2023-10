Sinopse de um filme a ser exibido num futuro próximo

===» Simulou um golpe de estado e insurgiu contra o mesmo para mostrar ao mundo que os seus adversários não o querem deixar governar, apesar da maioria absoluta que obteve nas eleições. Na sequência desse ato teatral, mataram 4 pessoas;

===» Meses depois condenou com veemência o golpe de estado ocorrido no Gabão e declarou publicamente que o presidente deposto é seu grande amigo de infância. Manifestou muita indignação;

===». Incompreensivelmente e em tão pouco tempo, o golpista do Gabão foi recebido com pompa e circunstância no Pais, receção que não faltou o tapete vermelho, sorrisos rasgados, ambos de mãos dadas e levantadas, num gesto de jubilo e de vitoria. O anfitrião serviu-se até de motorista do golpista numa passeata, quando em situação normal desloca-se com quase um batalhão de seguranças. Afinal, o Pais não é assim tão hostil aos governantes, como o querem pintar.

O filme promete ser muito confuso, difícil de entender. Preparem a vossa mente antes de o visualizar.

Fernando Simão