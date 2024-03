Tipos de angustias presentes nas vítimas de assédio no ambiente de trabalho

– Por Uemerson Florêncio

A maioria das vítimas de assédio no ambiente de trabalho, pensa no mínimo duas vezes, antes de ir para o trabalho, porque isso lhe causa desconforto e dor. E, de acordo com os tipos de abordagens que escute, testemunhe ou as atitudes nas quais ela seja submetida, as dores podem ser ainda muito maiores e intensas. Quando ela está de folga e muitas pessoas vendo-a em casa, muitas vezes questionam: O que está fazendo em casa? Não deveria estar trabalhando hoje? Se as pessoas bem soubessem o que elas passam, teriam outras leituras. No entanto, fato é, que elas não sabem mesmo o que ela passa na empresa.

Ao vestir a farda ou colocar o crachá para a vítima de assédio na empresa é como se ela estivesse vestindo uma camisa de força e o crachá é como se pusesse uma corrente que a amarrasse num tronco para o sofrimento ou castigo. Vale acrescentar que esta vítima está com a sua saúde emocional altamente abalada, por que tudo que se remete ao trabalho, em função de tudo que ela passa por lá, as dores silenciosas a torturam de forma massacrante. O campo emocional é um dos principais pontos a serem afetados quando a pessoa é submetida a alta carga de estresse, principalmente, quando se trata de um tipo de pressão onde a pessoa é submetida a corresponder com atitudes que ela não quer e se vê coagida a fazer.

O comportamento humano não tem necessariamente um padrão de reação, afinal cada um tem um tipo de reação quando exposto a uma situação de sucesso ou fracasso, segurança ou ameaça, entre outros.Dessa forma,a simples ação de bater o ponto na empresa lhe causa também muita dor. É neste momento que se inicia o sussurro interno dizendo: “Enfim, cheguei neste lugar, tomara que fulano não venha hoje. Cheguei nesta tortura. Quando isso vai acabar?”

As vezes esta vítima faz de tudo para passar por último pela portaria só para bater o ponto no último minuto outras vezes quando a situação está muito crítica, põe atestado só para não estar nas instalações da empresa.

Há pessoas que estão atravessando transtornos tão agressivosque basta ela ter um ligeiro contato visual com a imagem da marca da empresa que já lhe causa angustia. E este sentimento nasce em função de todas as dores que estão a ela associadas. Afinal, só a vítima sabe do que passa lá dentro!

Quando a vítima de assédio vê qualquer veículo da empresa na rua, ela entra em estado de transtorno emocional, por saber que a pessoa assediadora costuma utilizar o carro da empresa em diversos momentos. Assim, percebe-se que esta pessoa respira o que chamamos de colapso emocional, podendo haver desdobramentos físicos, tais como: Tremores, sudoreses, variação da pressão e alteração no sistema nervoso em geral.

E para concluir, vamos aos pontos de ativação das memórias traumáticas na vida da vítima de assédio e que faz se lembrar da pessoa que comete este crime contra ela, podemos destacar os seguintes:

– Sentir o cheiro do perfume;

– Ouvir dadas músicas;

– Ouvir certos tipos de expressões por familiares, amigos ou até mesmo, por uma pessoa que não faz parte da sua convivência;

– Ver o veículo na rua – de mesma cor e tipo – que normalmente é utilizado pela pessoa assediadora, pode pensar que é a pessoa seguindo-a.

Por gentileza, peço-te, observe mais o seu entorno, pois hoje, pode estar havendo um crime de assédio no seu ambiente de trabalho.

Reflita, afinal, é tal qual ter alguém sendo violada dentro da sua própria casa. Se você dá em cima de alguém, respeite-se mais e dê o respeito digno que qualquer ser humano merece. Se você testemunha, cuidado, se esta pessoa não suportar e perder a vida, você pode ter sido cúmplice e carregará este fato na sua consciência para o resto da sua existência.

Este assunto é muitos sério e muitas empresas deveriam, não só olhar para as altas performances produtivas de seus colaboradores, mas monitorar também as relações interpessoais que muitas vezes acontecem embaixo do nariz dos gestores. Se você tem cargo de chefia, cuidado com as suas atitudes perante os seus subordinados. Os próximos segundos são tão desconhecidos, quantos os próximos cem anos! E se fosse com os seus filhos, o que você faria? Dê ao outro o que deseja receber. Respeito gera respeito!

* Uemerson Florêncio – (Brasileiro)Empreendedor. Treinador, palestrante e correspondente internacional de opinião para 5 países de língua portuguesa na África (São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e Angola), 3 países de língua espanhola (Uruguai, Peru e Espanha) e Estados Unidos, onde expõe sobre a análise da linguagem corporal aplicada a diversas áreas. Criador do método pentágono da comunicação. Gestor de conteúdo do site da empresa Conceito Treinamentos no Brasil. Pesquisador em Cultura Árabe, tendo os Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, como país de estudo.