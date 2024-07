Américo Barros não tem condições para liderar o MLSTP/PSD

Um partido histórico com a dimensão e magnitude do MLSTP/PSD tem de ter um líder forte e carismático, um verdadeiro patriota comprometido com o país e o seu povo, um homem qualificado e com experiência política para responder aos desafios que o partido e o país no seu todo enfrentam. As qualidades de um bom líder político devem ser paciência, humildade, respeito altruísmo, perdão, honestidade e compromisso.

FOTO : Américo Barros

Américo Barros é um homem movido por interesses pessoais, prova disso é a forma traiçoeira como concorreu à liderança do MLSTP/PSD em Março de 2022 e a seguir em Abril do mesmo ano não teve a humildade de colocar o seu lugar de Governador do Banco Central à disposição quando o governo liderado por Jorge Bom Jesus propôs sua exoneração ao Presidente e Carlos Vila Nova vetou a decisão.

Por desonestidade preferiu se alinhar ao ADI para se manter no cargo, porque sabia muito bem que a decisão do Presidente da República era uma manobra orientada por Patrice Trovoada para criar fissuras na estrutura diretiva do MLSTP/PSD, afrontar o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e fragilizar o seu governo. No passado, Américo Barros falava muito da necessidade de o MLSTP/PSD se revitalizar dando oportunidade aos seus membros mais jovens, chegando mesmo a criar um “Movimento Espontâneo Jovem” em 2011 para vincar essa ideia junto dos mais velhos.

Mas ao mesmo tempo que exigia mais oportunidades para os jovens nas estruturas do partido, não dava garantias ou provas para merecer esse voto de confiança. Por exemplo, em 2010 quando liderava a JOTA teceu rasgados elogios ao Patrice Trovoada por ter conseguido galvanizar os jovens para vitória nas legislativas daquele ano e por outro lado, de forma traiçoeira foi muito crítico da direção do MLSTP/PSD liderada por Joaquim Rafael Branco de que ele fazia parte, por não conseguir mobilizar os jovens como um dos fatores da derrota naquela eleição legislativa, quando na verdade ele como líder da juventude não teve a capacidade e nem carisma para mobilizar os jovens. Antes de 2018, Américo Barros fez parte de direções fracassadas do MLSTP/PSD, Aurélio Martins, Jorge Amado, do qual foi um dos 5 vice-presidentes em 2012 e depois novamente Aurélio Martins, são exemplo claros da derrocada do MLSTP/PSD do qual Américo Barros fez parte e teve ligações.

Tanto Jorge Amado como Aurélio Martins são dois traidores do MLSTP/PSD que hoje estão ao serviço do Patrice Trovoada, e todos indicadores apontam que Américo Barros é o candidato preferido do atual primeiro-ministro para liderar o MLSTP/PSD, por isso vai ter muitos recursos financeiros e materiais para comprar consciência de militantes no congresso, será uma espécie de agente infiltrado para que Patrice Trovoada possa manipular e destruir o MLSTP/PSD a partir de dentro.

O que essa gente toda tem comum, incluindo a Célia Posser é que sempre tiveram oportunidade no MLSTP/PSD mais nunca estiveram realmente comprometidos com o partido, mas sim com os seus interesses pessoais. Porque bastou que ficassem sem tacho uma única vez para atraiçoarem o partido e irem cair nas mãos do homem que quer destruir o partido.

Por: Nelson Ponte