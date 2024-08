A posição da cadeira, fotografias, micro expressões faciais, cores, alimentos e a sua forma de sentar falam de você – Por Uemerson Florencio

A posição da cadeira que se assenta, fala de você. Quantas vezes você entrou numa sala e foi sentar nas cadeiras do fundo? Você sabe dizer porque você buscou esta opção? Em muitos casos, para muitas pessoas, poder ser a necessidade de não querer estar exposta ou tão visível. Sentar em posição de destaque, claro, gera evidência, expõe alguns traços da sua personalidade, mas também valoriza quem estiver com a palavra perante todos.

Há quem sente nas cadeiras do meio numa perspectiva de trazer características de pessoas moderadas, mas há quem sente nas primeiras fileiras de cadeiras, o que já pode significar que estas pessoas estão dispostas a se expor. Onde você costuma sentar?

As tuas fotografias, falam de você. A forma como você se posiciona para um registro fotográfico definem também muitos dos seus momentos nos quis você esteja vivendo. As tuas fotografias podem informar muitas das emoções que estavam presentes no momento do registro. Quantas vezes alguém lhe surpreendeu dizendo: Você estava tudo bem com você nesta foto?

As tuas micro expressões faciais, falam de você. A partir delas você expõe sem manifestar uma só palavra, realidades que as vezes, você esconde ou não quer que ninguém saiba. A triste realidade, é que às vezes, você se maquia para se esconder de você mesmo, mas outras pessoas lhe enxergam. Já percebeu que em alguns momentos do seu dia, tem sempre alguém que lhe surpreende dizendo: Você está bem mesmo?

Através das suas micro expressões poderão ser identificas muitas das suas assinaturas emocionais expostas pelas rugas de expressão. Algumas destas expressões podemos identificar que estão impregnadas de traumas que você atravessou pela vida. Em outras expressões trazem muitos dos seus silenciosos pedidos de socorro repletos de gritos calados. Quantas vezes você viveu esta realidade?

As tuas cores, falam de você. As cores tem os seus encantos, charme, beleza e vibrações. Elas também podem permitir determinadas frequências astrais. É o poder das cores em nossas vidas e na cultura sendo revelados das mais diversas formas alcançando a possiblidade de expor muitas personalidades. Preste bem atenção: Como você se sente quando estar ao lado de pessoas com tons escuros constantes? A que podemos atribuir o resultado desta sensação?

Muitas destas podem representar força, intensidade, suavidade, sutileza, moderação, entre outras. Mas não se pode esquecer que todas estas características estão vinculadas com a saúde emocional de quem as utilize. Agora responda: uma pessoa vestida de branco com raiva e nervosa, pode transmitir paz?

Os alimentos que consome, falam de você. Há quem goste de alimentos salgados, doces, agridoces, amargos, picantes, mal passado, bem passado, frito, torrada, entre outros. Cada tipo de preferência sem dúvida está caracterizando um tipo de pessoa, mas nada disso é absoluto, deve levar em consideração o cruzamento de outras informações para melhor compreender o universo do humano em questão. Sendo assim, quando for preparar algo para alguém conheça as suas reais preferências para não passar vergonha.

A tua forma de sentar, fala de você. Muitas pessoas em função da sua cultura local ou familiar levam os seus hábitos e costumes para onde quer que vá. Sendo assim, estas diferentes formas de se sentar, pode transmitir inúmeras mensagens:

– Quando uma pessoa senta com as pernas abertas pode passar uma imagem de uma pessoa de poucos tratos ou deselegante, em alguns casos, até agressiva. Agora reflita: Ao chegar numa recepção ou assento de ônibus onde só tenha apenas um único assento e ao lado esteja um homem com as pernas abertas, você mulher, se sente à vontade para se assentar ao lado dele?

– Quando uma pessoa senta com pernas totalmente fechada pode transmitir uma mensagem de uma pessoa conservadora, tímida, reservada, resistente e de pouco tato com a comunicação em público;

– Há pessoas que ao sentar cadeira jogam corpo de qualquer forma de modo até a empurrar para traz o que pode passar uma imagem de alguém de pouca civilidade, deselegante e descuidada. Sendo assim, alguns podem até deduzir, se não cuida do corpo, não cuida de muitas coisas na vida.

– A organização postural da coluna pode expressar profundos conceitos em torno de uma pessoa ou possíveis características dominantes da sua personalidade. Quem senta de forma ereta e robusta pode transmitir uma mensagem de alguém perspicaz, líder, articulada ou meticulosa e detentora de ações articuladas. Esta linguagem corporal dominante pode silenciar muitas pessoas ou definir mensagens para cenários bem específicos.

* Uemerson Florêncio –(Brasileiro).Empreendedor. Palestrante, Pesquisador, Escritor, Correspondente Internacional e Treinador em análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises. Pesquisa e escreve sobre desenvolvimento de cidades. Criador do método pentágono da comunicação. Gestor de conteúdo do site da empresa Conceito Treinamentos no Brasil.