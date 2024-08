Presidente da República é fraco, cobarde, incompetente e hipócrita

Carlos Vila Nova é um inútil, uma desilusão e se continuar com essa cobardia em relação a Patrice Trovoada e não der um murro na mesa como fez Evaristo de Carvalho, vai entrar na lista dos piores Presidentes da República de sempre.

Carlos Vila Nova enquanto candidato presidencial entregou o cartão e suspendeu toda atividade de militância na ADI e quando tomou posse disse que seria o Presidente da República de todos os santomenses e que iria trabalhar incansavelmente para acabar com o clima de ódio, perseguição e exclusão de forma a pacificar a sociedade.

Mas infelizmente, Carlos Vila Nova não tem cumprido as suas promessas de campanha e as suas ações demonstram total cumplicidade com os desígnios do atual primeiro-ministro. Nunca vetou um diploma que servia apenas interesses do atual primeiro ministro, mesmo quando esse diploma violava claramente as leis e a Constituição da República, mas em Março de 2022, na anterior legislatura, teve a audácia de vetar o Estatuto da Carreira dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social Santomenses porque na sua perspetiva “haviam situações que não o deixavam confortável e que por isso precisavam de correção e de serem revistas, já que o seu papel enquanto Presidente da República era garantir o bom funcionamento das instituições, sobretudo a legalidade”.

Infelizmente com a presidência de Carlos Vila Nova temos assistido a uma degradação acelerada de todas as instituições e neste momento não estão asseguradas as condições mínimas do regular funcionamento do estado.

A justiça está um caos, os verdadeiros culpados do massacre de 25 de Novembro de 2022 estão em liberdade e ainda foram promovidos, a saúde está uma desgraça com cidadãos a morrerem sem que o estado lhes garanta o seu direito constitucional, educação entregue a gestão de gente mal formada e incapaz com resultados desastrosos a vista de todos na qualidades dos alunos, no parlamento nenhuma comissão parlamentar denuncia ou investiga verdeiros crimes de corrupção, os deputados apenas servem de muleta do governo na aprovação de diplomas inconstitucionais, em termos económicos e financeiros, o Presidente da República reconheceu que 2023 foi um ano difícil e violento para os santomenses e que mesmo assim o quadro continua preocupante e sem perspetivas de melhoria.

Diante de um governo incompetente e corrupto, o pior governo de sempre que o país já teve, cuja a única agenda é a destruição das instituições e do país no seu todo, mas mesmo assim Carlos Vila Nova não tem a coragem de ser um Presidente da República a sério, prefere se manter na sombra e ir fazendo de conta que é Presidente da República porque tem a esperança e a ambição de ser novamente candidato do ADI nas próximas presidências, o que tenho a certeza que não vai acontecer, já que todos os indicadores apontam que o próprio Patrice Trovoada vai avançar.

Carlos Vila Nova tem mais dois anos ainda assim para se redimir da incompetência, medo e hipocrisia demonstrada até hoje, está na hora de ter coragem e ser um verdadeiro comandante supremo das forças armadas, um verdadeiro mais alto magistrado da nação e um verdadeiro garante do regular funcionamento das instituições.

Os homens são lembrados pelas obras e ações positivas que deixam na sociedade, nenhum santomense lembra de uma marca positiva que Miguel Trovoada deixou na política ou na sociedade santomense, assim como não estamos e nem iremos ver marcas positivas deixadas por Patrice Trovoada na política ou sociedade santomense.

Nelson Pontes