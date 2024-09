Relações Tóxicas e Qualidade de Vida – Por Uemerson Florencio

Os impactos causados por uma relação tóxica podem varia de acordo com o perfil da uma das suas vítimas, mesmo porque, eles afetam boa parte das estruturas emocionais, mentais e físicas. Além de possuir a infeliz capacidade de gerar incapacidades em muitas das suas vítimas. Estes impactos podem chegar aos cenários irreversíveis, caso não haja uma intervenção acolhedora, técnica, pragmática e precisa.

Reflita: Você iniciou o relacionamento cheia de expectativas ou sonhos, mas com o tempo você estava perdida dentro de um labirinto perturbador. Quantas vezes você percebeu que não sabia como sair da sua escolha? Porque para você é mais fácil ouvir do que dizer um não para esta pessoa da sua relação?

Assim como a radiação nuclear é perigosa, uma pessoa tóxica é tão quanto, ela também tem energia, negativa, claro. Por esse motivo, existem relacionamentos que a vítima se sente sugada, cansada, drenada ou esgotada o tempo todo. E geralmente quando elas têm alguma atividade para fazer na presença da pessoa tóxica, quer seja, mãe, pai, irmãos, namorado, marido, amigos, enfim, pessoas da sua relação, as tarefas parecem não ter fim, inicia e não termina, começa e larga pelo meio do caminho.

Reflita: Há sim muitos pais, irmãos, tios, sogras, sogros, cunhados com alto nível de toxidade contínua, principalmente se a vítima tem convivência no mesmo espaço, ou seja, moram na mesma residência. Dentro desta situação, mesmo que a vítima more em outra casa, observamos que existem muitas famílias dentro das relações, às vezes porque uma das partes não sabe impor limites a família, por ser passivo, mas curiosamente esta mesma pessoa é tóxica dentro do relacionamento. Você já passou por isso? Como você enfrentou tudo isso?

Realmente a toxidade nas relações humanas é uma realidade que precisa ser levada à sério com determinação e intenso comprometimento por parte da vítima com o propósito de se afastar ou manter distância. O nível de afetação na saúde emocional é significativo, não podendo deixar de considerar que as vítimas podem vir a necessitar de apoio profissional especializado de modo a propor terapias qualificadas no sentido de contribuir para a qualidade de vida.

Reflita: Há relacionamentos que acabam, chegam ao fim, você pode terminar na sua cabeça, mas tome cuidado, pois você não sabe se a outra parte também finalizou mental e emocionalmente. Acenda o alerta, vivemos na era das pessoas que não aceitam o término da relação e se coloca no caminho da pessoa para provocar, gerar injúrias, perseguições, stalkear, monitorar as suas redes sociais para saber se você estar se relacionando ou não com alguém.

Seguindo este raciocínio, podemos identificar que existem muitas mães que são altamente tóxicas e que não aceitam quando seus filhos saem de casa. Elas não aceitam que os filhos cresceram, estão vivendo a chamada síndrome do ninho vazio, onde não amadureceu as suas estruturas emocionais para morar sozinhas com os seus maridos ou se viúva, não se enxergam morando sozinhas. Quantos dramas e chantagens emocionais você foi vítima por parte dos seus pais?

As relações tóxicas ou envenenadas afetam a capacidade sentir e pensar das suas vítimas, trazendo restrições na capacidade de ter até perspectiva de vida. A vítima busca concentrar esforços num projeto de vida, mas não consegue. Em muitos casos, elas não conseguem reunir forças vitais. Um dos motivos pelos quais, muitas pessoas perdem o brilho nos olhos, a vontade de sorrir, o prazer pela vida, desdobrando na ansiedade, estresse e depressão.

Reflita: Se você viveu em alguma situação ou relação tóxica dentro ou fora da sua família ou relacionamento, acenda o alerta, afinal você não está nos pensamentos das pessoas. Como diz a velha expressão: coração de gente é terra que ninguém passeia. Então, se questione o tempo todo:

– Porque estou me permitindo permanecer nesta relação tão envenenada, tóxica e suja?

– Este foi o modelo de relação que sempre sonhei para a minha vida?

– Eu vivo a qualidade de vida que sempre desejei?

– Abra o olho para pessoas que fazem de tudo para lhe agradar demais.

Tenha muita atenção para pessoas que se utilizam de palavras e situações que lhe deixam sempre dentro do mesmo lugar, sem saída, isso tudo são meios de controles. O que pode gerar mais a frente, a chamada tortura psicológica, abra o olho! Você é a única pessoa responsável pela sua felicidade.

* Uemerson Florêncio –(Brasileiro).Empreendedor. Palestrante, Pesquisador, Escritor, Correspondente Internacional e Treinador em análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises. Pesquisa e escreve sobre desenvolvimento de cidades. Criador do método pentágono da comunicação. Gestor de conteúdo do site da empresa Conceito Treinamentos no Brasil.