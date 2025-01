A empresa inconsistente perde espaço de mercado ou quebra

Por Uemerson Florêncio

Toda empresa deve ter total clareza do que se pretende fazer e entregar para os seus clientes, mesmo porque, eles sabem claramente o que eles querem e sabe de quem se quer. Sendo assim, uma empresa inconsistente ou desorganizada da produção a entrega ao cliente, quebra. Empresas que não fazem análises de mercado para compreender o comportamento do consumir e a concorrência tem forte tendência para a perda de espaço. No entanto, é muito bom saber:

O que produzir? Como produzir? Porque produzir? Para quem produzir? Qual é o custo da minha produção diária, semanal e mensal? O quanto devo produzir? Como quem contar nesta produção? Quais são os tipos de talentos e competências esperadas para a dinâmica de produção, captação e retenção de clientes?

A gestão deve entender as principais variáveis do negócio referente ao macro ambiente que envolve todos os cenários externos da empresa. E, de forma idem, deve se atentar ao micro ambiente o que contempla todas as configurações internas da empresa, incluindo o mapeamento das suas fragilidades e potencialidades. Por este motivo, ter consistência empresarial é muito mais do que saber o que produzir ou qual serviço prestar – é dominar a visão de conjunto. O quanto você compreende desta visão?

É por não ter esta visão do próprio negócio que muitos gestores esquecem de cumprir com boas práticas orientadas para os seus clientes nas diversas fases – pré venda, venda e pós venda. Quantas clientes retornam a empresa após a compra, no sentido de realizar uma troca de produtos e enfrenta situações constrangedoras?

É recomendável investir em melhoria continua por meio do reconhecimento da realidade com o propósito qualificar toda a gestão de processos. Se a leitura plena do macro e o micro ambiente para identificar os desafios de forma consistente, a empresa afetará a possibilidade de conquistar vantagem competitiva. Evite operar de forma improvisada no ambiente de concepção e montagem dos seus produtos ou serviços. Você ficaria feliz em receber um produto inacabado ou um serviço pela metade?

Quais esferas da gestão devemos considerar? Gestão talentos, gestão administrativa, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão logística e suprimentos, gestão de processos ou produção, análise da concorrência, gestão de finanças, gestão de comunicação contemplando o ambiente virtual (internet), entre outros. Podem existir outros formatos de gestão e funções de acordo com o tipo de negócio. Quais são as áreas do seu negócio que necessita de atenção? Como você avalia o seu negócio hoje? Em que estágio ele se encontra?

Não basta traçar uma identidade corporativa por meio de um belo quadro ou mural na recepção e corredores da empresa para destacar a missão, visão e valores e descumprir o que se propõe perante os seus clientes e funcionários. O que é a missão? A razão da empresa existir. Já a visão é onde a empresa pretende chegar e os valores são os pilares de sustentação que possibilita ou permite que a missão e a visão sejam materializadas.

Essas teorias são enxergadas na rotina ou nos expedientes? Quantas empresas tem belíssimas apresentações e péssimo relacionamento perante os seus clientes? Quantos funcionários trabalham em ambientes tóxicos e abusivos contrariando todos os lindos valores expostos nos quadros da empresa que exalta o respeito?

Dois níveis de consciência para a gestão administrativa e toda a equipe:

– Consciência de processo – Ter clareza das etapas, duração de cada fase, compreender quanto as características e quantidades referente aos resultados esperados. Esta abordagem orientada para o que deve ser feito da forma certa.

– Consciência de progresso – Entender que no final de cada etapa deve existir uma evolução concreta. Nada deve estar limitado ao campo teórico, mas no ambiente tangível ou concreto.

Dessa forma, convidamos os empreendedores para algumas reflexões sem o interesse de representar os manuscritos da verdade. Contudo, reitero as perguntas: Como está a gestão da sua empresa atualmente? O que você espera da sua equipe? Como está o posicionamento da sua empresa no seguimento que você atua? Apesar do tempo de mercado o quanto ela domina ou lidera no segmento que atua? Na condição de empreendedor, você se enxerga alguém consistente?

* Uemerson Florêncio – (Brasileiro) Empreendedor. Treinador, palestrante e correspondente internacional onde expõe sobre a análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises.