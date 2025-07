Pago o direito ao autor.

Devidamente ponderado, não resisto à pûblicacão.

Perdoem-me a azia.

Genito

9 de maio de 2025

**50.º Aniversário: Anatomia de um Paradoxo**

*(Notas sobre Maria das Neves Ceita Baptista de Sousa)*

**1.º Ato: Da Ponte de Graça à Reitoria da Universidade Lusíadas de São Tomé**

O canto da sereia, fábula conhecida de Júlio Dinis, só ecoa para ouvidos crédulos.

Curioso como certos discursos acadêmicos de “doutores” santomenses – ornados de licenciaturas reluzentes, mestrados e PhDs – insistem em colar-se à memória coletiva, recusam-se a dissipar como neblina sobre o rio nas manhãs de gravana ao nascer do Sol.

*Sobre peixes e preços:*

Não se compra peixe sem examinar olhos vítreos, guelras rubras, escamas metálicas, a sua consistência. É lição de mercado que aplico, não por acaso, à trajetória da ilustríssima Reitora. Filha de peixeira e “mina-quiá” da casa Ceita Bondô em Ponte de Graça, sua ascensão poderia ser epopeia de mérito. Preferiu, contudo, outro gênero literário:

a tragicomédia do erário público.

**A Coroação:**

Sua militância na JOTA coroou-a licenciada em Ciências Econômicas na Rússia/Ucrânia. O MLSTP, então, teceu-lhe um percurso singular; foi “bombardeada” a Diretora, Governadora do Banco Central, Ministra, Primeira-Ministra. Até Fradique de Menezes lhe concedeu auréola de beata, Santa Protetora do Estado no início deste Século.

**O GGA – Gabinete do Grotesco:**

Eis o palco principal. Enquanto Reitora, prega ética com unção professoral. O Tribunal da Primeira Instância, porém, já registrara em **2008**:

– Milhões desviados para reabilitar propriedades privadas: residência no Bairro 3 de Fevereiro, chalé em São Guembu (com loiças da Casa Inglesa debitadas aos cofres públicos), roça Vila Graciosa irrigada com verbas alheias;

– **3 mil sacos de arroz do Japão** evaporados para os Irmãos Monteiro por ordem de seu governo;

– **Milhões de dobras** transmutados em reboco de suas paredes.

O caixa do GGA depôs: *”A ex-Primeira-Ministra apropriou-se de vultosas somas para sua empresa agrícola”*. O julgamento?

– O podre, entretanto, falecido, Dio Ceita de Moniz, lembra-se? Esqueceu-se dele em Tribunal. O primo do “Cola Manga-Bassu” deu com os costados sozinho em Tribunal.

O processo? Adormece no Supremo, vespeiro dos intocáveis.

**A Lição de Moral:**

Na RDP/África (Episódio 30), de 7 de Julho de 2025, sentenciou:

*”Os são-tomenses são incapazes de inclusão! Falta-lhes disciplina!”*.

Dito por quem normalizou o saque ao GGA coreografando com mestria. Cobra união enquanto seu legado é tratado sobre:

*Como Pilhar uma Nação*.

Atinge o sublime: embora de importância capital, gasta-se a combater violência doméstica (orgulhosa da “Lei Maria das Neves”) e abuso de menores.

— “A violência fiscal perpetrada contra o país? — Essa merece-lhe silêncio de cúmplice!

**O Manual do Desenvolvimento:**

*”STP Como Um Gueto Regional”*, de sua **autoria**, prega abertura ao capital estrangeiro e investimento no sector privado. Irônico:

– quem forjou o Estado santomense em gueto “cleptomano-nepotista” agora dita regras de progresso. A “pau e bola”, aponta o setor terciário (75% da economia!) como salvação, omitindo que **o maior empregador é o mesmo Estado sugado por décadas**, inchado de primos e “camaradas” assalariados.

Pasma-se (?!):

“— não soubemos aproveitar as oportunidades que se nos abriram num mercado de mais de 350 milhões de consumidores. As nossas ‘Ilhas Maravilhosas’ de perfumado cacau, não se abriram ao sector terciário, não se infra-estruturou, não criou riqueza para a nossa pequena população de 250 mil almas, a taxa de desemprego que (julgo?!) roça 24% da população ativa, taxa favorecida pela forte emigração e a mão invisível de Deus”. Reproduz em resumo o conteúdo da entrevista à RDP nr. 30 de 7 de Julho de 2025.

**Epílogo:**

O canto da sereia, sim, ostentando escamas de crocodilo. E o peixe, caros leitores, exala odor forte há 50 anos.

Resta indagar: quando a “Lei Maria das Neves” será aplicada… aos próprios legisladores?

Na vaga, o “Cola Manga-Bassu” a sentir-se enojado.

*8 de Julho de 2025*

*Nota redatorial: O conteúdo é da responsabilidade do Genito que me forneceu o suporte documental que integra a presente obra.

Enviado de Outlook para Android

From: Eugénio Pereira <genito_pereira@hotmail.com>

Sent: Wednesday, July 9, 2025 1:51:18 PM

To:abel.veiga@telanon.info <abel.veiga@telanon.info>

Subject: 50o abiversário: Anatomia de um Paradoxo (Notas sobre Maria dasxBeves Ceita Baptista de Sousa)

“Nem tudo o que se pensa se diz, nem tudo o que se escreve se publica”

Pago o direito ao autor.

Devidamente ponderado, não resisto à publicacão.

Perdoem-me a azia.

Genito

9 de maio de 2025

**50.º Aniversário: Anatomia de um Paradoxo**

*(Notas sobre Maria das Neves Ceita Baptista de Sousa)*

**1.º Ato: Da Ponte de Graça à Reitoria da Universidade Lusíadas de São Tomé**

O canto da sereia, fábula conhecida de Júlio Dinis, só ecoa para ouvidos crédulos.

Curioso como certos discursos acadêmicos de “doutores” santomenses – ornados de licenciaturas reluzentes, mestrados e PhDs – insistem em colar-se à memória coletiva, recusam-se a dissipar como neblina sobre o rio nas manhãs de gravana ao nascer do Sol.

*Sobre peixes e preços:*

Não se compra peixe sem examinar olhos vítreos, guelras rubras, escamas metálicas, a sua consistência. É lição de mercado que aplico, não por acaso, à trajetória da ilustríssima Reitora. Filha de peixeira e “mina-quiá” da casa Ceita Bondô em Ponte de Graça, sua ascensão poderia ser epopeia de mérito. Preferiu, contudo, outro gênero literário:

a tragicomédia do erário público.

**A Coroação:**

Sua militância na JOTA coroou-a licenciada em Ciências Econômicas na Rússia/Ucrânia. O MLSTP, então, teceu-lhe um percurso singular; foi “bombardeada” a Diretora, Governadora do Banco Central, Ministra, Primeira-Ministra. Até Fradique de Menezes lhe concedeu auréola de beata, Santa Protetora do Estado no início deste Século.

**O GGA – Gabinete do Grotesco:**

Eis o palco principal. Enquanto Reitora, prega ética com unção professoral. O Tribunal da Primeira Instância, porém, já registrara em **2008**:

– Milhões desviados para reabilitar propriedades privadas: residência no Bairro 3 de Fevereiro, chalé em São Guembu (com loiças da Casa Inglesa debitadas aos cofres públicos), roça Vila Graciosa irrigada com verbas alheias;

– **3 mil sacos de arroz do Japão** evaporados para os Irmãos Monteiro por ordem de seu governo;

– **Milhões de dobras** transmutados em reboco de suas paredes.

O caixa do GGA depôs: *”A ex-Primeira-Ministra apropriou-se de vultosas somas para sua empresa agrícola”*. O julgamento?

– O podre, entretanto, falecido, Dio Ceita de Moniz, lembra-se? Esqueceu-se dele em Tribunal. O primo do “Cola Manga-Bassu” deu com os costados sozinho em Tribunal.

O processo? Adormece no Supremo, vespeiro dos intocáveis.

**A Lição de Moral:**

Na RDP/África (Episódio 30), de 7 de Julho de 2025, sentenciou:

*”Os são-tomenses são incapazes de inclusão! Falta-lhes disciplina!”*.

Dito por quem normalizou o saque ao GGA coreografando com mestria. Cobra união enquanto seu legado é tratado sobre:

*Como Pilhar uma Nação*.

Atinge o sublime: embora de importância capital, gasta-se a combater violência doméstica (orgulhosa da “Lei Maria das Neves”) e abuso de menores.

— “A violência fiscal perpetrada contra o país? — Essa merece-lhe silêncio de cúmplice!

**O Manual do Desenvolvimento:**

*”STP Como Um Gueto Regional”*, de sua **autoria**, prega abertura ao capital estrangeiro e investimento no sector privado. Irônico:

– quem forjou o Estado santomense em gueto “cleptomano-nepotista” agora dita regras de progresso. A “pau e bola”, aponta o setor terciário (75% da economia!) como salvação, omitindo que **o maior empregador é o mesmo Estado sugado por décadas**, inchado de primos e “camaradas” assalariados.

Pasma-se (?!):

“— não soubemos aproveitar as oportunidades que se nos abriram num mercado de mais de 350 milhões de consumidores. As nossas ‘Ilhas Maravilhosas’ de perfumado cacau, não se abriram ao sector terciário, não se infra-estruturou, não criou riqueza para a nossa pequena população de 250 mil almas, a taxa de desemprego que (julgo?!) roça 24% da população ativa, taxa favorecida pela forte emigração e a mão invisível de Deus”. Reproduz em resumo o conteúdo da entrevista à RDP nr. 30 de 7 de Julho de 2025.

**Epílogo:**

O canto da sereia, sim, ostentando escamas de crocodilo. E o peixe, caros leitores, exala odor forte há 50 anos.

Resta indagar: quando a “Lei Maria das Neves” será aplicada… aos próprios legisladores?

Na vaga, o “Cola Manga-Bassu” a sentir-se enojado.

*8 de Julho de 2025*

*Nota redatorial: O conteúdo é da responsabilidade do Genito que me forneceu o suporte documental que integra a presente obra.

Genito Pereira