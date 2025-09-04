A Índia é um ‘rei das tarifas’? Na verdade, não

Por Mohan Kumar

Ex-embaixador indiano e diretor-geral do Instituto Jadeja Motwani de Estudos Americanos

Existe uma percepção generalizada, mas falaciosa, de que as tarifas da Índia são excessivamente altas. Existem fatores subjetivos quando se trata de um país, como habitabilidade, cortesia pública ou mesmo como os estrangeiros são recebidos. Mas as tarifas são quantificáveis e não deveria haver lugar para subjetividade. Portanto, vamos considerar os fatos do caso.

Antes de fazermos isso, no entanto, pode ser útil para o leitor comum saber qual é a função das tarifas num país em desenvolvimento de baixa renda como a Índia, em oposição a, digamos, um país desenvolvido de alta renda como os Estados Unidos da América. Tradicionalmente, os países em desenvolvimento de baixa renda usam tarifas por duas razões: primeiro, para proteger a sua indústria nacional e, segundo, para obter receita com isso. A proteção da indústria nacional é um argumento aceito por economistas em todo o mundo, especialmente se a indústria for incipiente e o país precisar desenvolver uma base industrial. Depois, há a função de obtenção de receitas, que é ilustrada pelos impostos que um país cobra sobre o álcool ou motociclos de luxo, por exemplo.

As tarifas da Índia, que eram elevadas na década de 1980, foram reduzidas significativamente desde o início das reformas de 1991 e durante as negociações relacionadas com a Ronda do Uruguai, que levaram à criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Desde então, a tendência secular na Índia tem sido de redução gradual das tarifas aplicáveis ano após ano.

Do ponto de vista técnico, existem dois tipos de tarifas que os países aplicam. Uma é a tarifa aplicada, que, como o nome indica, é a tarifa real (normalmente ad valorem) imposta na fronteira quando um produto estrangeiro entra num país.

A outra é a tarifa consolidada, que é a tarifa máxima que um país pode impor a um produto estrangeiro devido a uma obrigação legal decorrente dos seus compromissos de nação mais favorecida (NMF) perante a OMC.

Escusado será dizer que a guerra tarifária iniciada pelos EUA viola os seus compromissos ao abrigo dos acordos da OMC. Mas, por outro lado, a própria OMC está moribunda há algum tempo. Também vale a pena notar que as tarifas não podem ser as mesmas para todos os países. É um truísmo que os países em desenvolvimento de baixo rendimento terão tarifas mais elevadas (pelas razões acima mencionadas) em comparação com os países do G7.

Então, onde se encaixa a Índia em tudo isso? Quando a Índia é avaliada em termos de tarifas, dois parâmetros são utilizados. Um é a média simples das tarifas e o outro é a tarifa ponderada pelo comércio. Se utilizarmos a primeira métrica, a tarifa da Índia parece alta (15,98%). Mas isso é, em muitos aspectos, acadêmico, porque para a maioria dos produtos que entram no mercado indiano, o que importa é a tarifa aplicada ponderada pelo comércio. E a tarifa ponderada pelo comércio que a Índia mantém é de respeitáveis 4,6%. Esse nível de tarifa desmente as alegações de que a Índia é, de alguma forma, a rainha das tarifas. As médias simples distorcem o quadro, pois tratam todos os produtos da mesma forma, independentemente dos volumes comerciais. Então, por que há uma diferença tão grande entre a tarifa média simples da Índia e sua tarifa ponderada pelo comércio?

A Índia mantém tarifas relativamente altas na agricultura e nos automóveis. Em ambos os casos, o principal objetivo das tarifas é proteger a indústria nacional. A agricultura na Índia é sui generis e diferente de qualquer outro grande país do mundo. Cerca de 50% da gigantesca população da Índia depende direta ou indiretamente da agricultura. Além disso, a agricultura na Índia não é mecanizada e as propriedades rurais são tão pequenas que a agricultura é uma questão de sobrevivência e não de comércio. Pedir à Índia para abrir o seu setor agrícola às importações é como pedir-lhe para cometer suicídio, o que nenhum governo eleito na Índia concordaria em fazer. Esta exigência é especialmente flagrante, uma vez que os agricultores ocidentais são beneficiários de subsídios diretos e indiretos.

Tendo em conta tudo isto, a Índia mantém tarifas relativamente elevadas para os produtos agrícolas, com taxas médias de cerca de 33% sobre a carne, os laticínios, as frutas e os cereais. Mas isso não é surpreendente se considerarmos o facto de que a taxa média da União Europeia é de 37,5% sobre produtos lácteos, chegando a 205%, e até 261% sobre frutas e vegetais. Compare isso com o Japão, cuja taxa é de 61,3% sobre produtos lácteos, chegando a 298%, e até 258% sobre cereais, e 160% sobre carne e vegetais. Ou a Coreia do Sul, cuja média é de 54% para produtos agrícolas, com 800% para vegetais e 300% para frutas. Quem é o rei das tarifas na agricultura, você pode perguntar? Quanto aos automóveis, esse setor gera emprego em massa e é crucial por esse motivo.

Mesmo os níveis médios simples das tarifas da Índia, de 15,98%, estão em conformidade com as normas globais para economias em desenvolvimento. Bangladesh (14,1%), Argentina (13,4%) e Turquia (16,2%), todos países com PIB per capita comparável ou superior, mantêm tarifas semelhantes ou mais elevadas.

Sobre os EUA afirmarem que as suas exportações de produtos não agrícolas enfrentam barreiras tarifárias na Índia, vale a pena notar que os exportadores norte-americanos frequentemente enfrentam tarifas iguais ou inferiores na Índia em comparação com muitos dos seus pares asiáticos. Em eletrónica e tecnologia, por exemplo, a Índia tem uma tarifa de 0% sobre a maioria do hardware de TI, semicondutores, computadores e peças associadas, com tarifas médias de 10,9% sobre eletrónica e 8,3% sobre máquinas de computação.

Em comparação, o Vietname tem uma tarifa de 8,5% sobre equipamentos eletrónicos, chegando a 35%. A China tem uma tarifa de 5,4%, chegando a 20% sobre produtos eletrónicos e até 25% sobre máquinas de computação. E a Indonésia tem uma tarifa de 6,3% sobre equipamentos eletrónicos, chegando a 20%, e até 30% sobre máquinas de computação.

É verdade que a Índia mantém uma proteção tarifária justificável para os seus mercados agrícola, leiteiro e automóvel por razões válidas. Mas a sua tarifa aplicada ponderada pelo comércio noutros setores não justifica de forma alguma que seja chamada de «rainha das tarifas».

O Dr. Mohan Kumar é um ex-embaixador indiano e diretor-geral do recém-criado Instituto Jadeja Motwani de Estudos Americanos da Universidade Global OP Jindal.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor.