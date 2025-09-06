Cooperação Índia-África é fundamental para aproveitar minerais essenciais para um futuro sustentável

Por : Kanchi Batra, editor-chefe do The Diplomatist

No 20º Conclave Empresarial Índia-África da Confederação da Indústria Indiana (CII), Shri Sevala Naik Mude, Secretário Adjunto (África Central e Ocidental) do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo da Índia, destacou o papel fundamental da colaboração Índia-África na construção de um futuro sustentável através do aproveitamento de minerais essenciais. Numa sessão sobre o Aproveitamento de Minerais Essenciais para um Futuro Sustentável, destacou como a parceria entre as duas regiões amadureceu nas últimas duas décadas, criando oportunidades que vão muito além do comércio.

“Ao longo dos anos, as relações Índia-África atingiram vários marcos”, observou Mude. “O nosso comércio, que rondava os 30 a 35 mil milhões de dólares em 2010-2011, ultrapassou agora a marca dos 100 mil milhões de dólares — um feito notável que reflecte os esforços e o empreendedorismo das comunidades empresariais de ambos os lados.”

Salientou ainda que a Índia é hoje o quinto maior investidor em África, com investimentos superiores a 80 mil milhões de dólares. Estes investimentos, afirmou, não se limitam apenas à mineração, mas estendem-se à indústria, à agregação de valor e aos serviços. “As empresas indianas foram além da exploração para estabelecer indústrias que geram emprego local e contribuem para o crescimento sustentável”, observou, citando a Nigéria, Moçambique, Marrocos, Tunísia e África do Sul como principais destinos de investimento.

Reconhecendo as ricas reservas africanas de minerais essenciais para a transição global para a energia limpa, Shri Mude sublinhou que estes recursos “pertencem, antes de mais, a África”. A abordagem da Índia, salientou, é colaborativa e não extrativa. “O aproveitamento dos minerais essenciais de África deverá beneficiar directamente África — criando valor localmente, construindo indústrias, gerando emprego e fortalecendo o desenvolvimento socioeconómico em todo o continente.”

Shri Mude salientou que a verdadeira oportunidade reside na exploração conjunta, na produção conjunta e na adição de valor dentro da própria África. “Simplesmente extrair e exportar minerais não chega — não garante o crescimento a longo prazo nem o desenvolvimento sustentável. O que devemos procurar em conjunto é um modelo de parceria em que a riqueza mineral de África se transforme numa força industrial, garantindo uma prosperidade inclusiva”, afirmou.

A Índia já tomou medidas concretas para apoiar esta visão, alargando o acesso preferencial às exportações africanas — processadas e não processadas — através do Sistema de Preferência Tarifária Isenta de Impostos. Mas, para além do comércio, a Shri Mude apelou a um maior foco em joint ventures, unidades de processamento locais e parcerias de fabrico que possam gerar maior valor a longo prazo.

Um pilar crucial desta parceria, sublinhou, é o desenvolvimento do capital humano. “O investimento por si só não chega; precisamos também de investir no capital humano”, afirmou. A Índia, afirmou, tem partilhado consistentemente conhecimentos com África através da formação, capacitação e cooperação técnica. “A mineração é um dos sectores em que o desenvolvimento de competências é essencial. A Índia está empenhada em expandir os seus módulos de formação, melhorar a transferência de conhecimentos e partilhar tecnologia para garantir que os jovens africanos estão preparados para liderar esta transformação.”

Concluindo os seus comentários, Shri Mude apelou a que a Índia e África avancem juntas com uma visão partilhada. “Ao partilhar as melhores práticas, alinhar políticas, construir indústrias e desenvolver competências, podemos aproveitar os minerais essenciais de África não só para ganhos económicos, mas também para construir um futuro sustentável e inclusivo.”