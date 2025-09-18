GST 2.0 da Índia: Uma mudança de paradigma e lições para as economias em desenvolvimento

Por Deepak Miglani, Embaixador da Índia em São Tomé e Príncipe

O mundo enfrenta hoje um cenário económico desafiante. Os conflitos globais, as perturbações na cadeia de abastecimento, as guerras tarifárias, o aumento dos custos energéticos e as pressões inflacionistas têm imposto pressões extraordinárias às economias em desenvolvimento. Para os países com um espaço fiscal limitado, uma política fiscal eficiente já não se resume apenas à geração de receitas — é uma ferramenta para proteger as famílias, estimular o investimento e garantir a estabilidade social.

Neste contexto, a Índia revelou uma reforma abrangente da sua estrutura de Imposto sobre Bens e Serviços (GST) — GST 2.0 — uma das revisões fiscais mais importantes desde o seu lançamento em 2017. Em vigor a partir de 22 de setembro de 2025, estas reformas de última geração visam simplificar a estrutura fiscal, reduzir os encargos familiares, apoiar as pequenas empresas e reacender o crescimento económico — lições que têm repercussões muito para além das fronteiras da Índia.

Principais características do GST 2.0 da Índia

1. Estrutura Tributária Simplificada

A Índia simplificou o seu sistema GST de uma estrutura complexa de cinco níveis (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) para quatro taxas principais:

0% para bens e serviços essenciais

5% para artigos domésticos e de consumo comuns

18% para bens duráveis ​​como aparelhos eletrónicos e automóveis

40% para bens de luxo e “pecados”, incluindo veículos de luxo, tabaco e bebidas gaseificadas

Esta simplificação reduz os encargos de conformidade, resolve as estruturas fiscais invertidas e garante uma tributação justa em todos os setores.

2. Alívio para as famílias

O GST 2.0 prioriza o bem-estar dos cidadãos. Os artigos essenciais do dia-a-dia — como alimentos básicos, produtos de higiene, artigos de saúde e serviços educativos — são tributados com taxas mais baixas ou totalmente isentos. Trinta e três medicamentos que salvam vidas têm agora isenção de GST, enquanto a maioria dos outros bens essenciais de saúde são tributados a 5%. Os insumos agrícolas, os tratores e as máquinas beneficiam também de taxas reduzidas, aliviando a carga financeira dos agricultores e das famílias.

3. Apoio a Pequenas Empresas

As Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) — a espinha dorsal da maioria das economias em desenvolvimento — beneficiam de reembolsos mais rápidos, registo simplificado e redução da burocracia. Estas medidas melhoram a liquidez, fomentam o empreendedorismo e tornam a conformidade mais fácil de gerir.

4. Proteção da Receita por Meio de Tributação Inteligente

Ao transferir parte do encargo das receitas para bens de luxo e bens de consumo, a Índia equilibra a equidade social com as necessidades fiscais. Esta abordagem progressista protege os cidadãos comuns, garantindo ao mesmo tempo que o governo mantém fluxos de receitas essenciais.

5. Impacto Económico e Setorial

O GST 2.0 complementa medidas económicas mais amplas e os analistas estimam que as reformas, combinadas com outras medidas fiscais, poderão acrescentar quase 240 mil milhões de dólares ao PIB nos próximos anos.

Lições para as economias em desenvolvimento

O GST 2.0 da Índia oferece lições importantes para os países de África, Ásia e América Latina:

A simplicidade importa: Sistemas fiscais complexos criam brechas e desincentivam o cumprimento das normas. Uma estrutura enxuta aumenta a eficiência e a confiança do público. Proteja os Vulneráveis: As taxas baixas ou nulas sobre os produtos essenciais protegem os cidadãos de choques inflacionistas, apoiando a segurança alimentar e da saúde. Fortalecer as MPME: A facilidade processual, as plataformas digitais e os reembolsos mais rápidos permitem que as pequenas empresas prosperem mesmo em ambientes com recursos limitados. Equilibre o património com as necessidades de receita: Taxar produtos de luxo, com alto teor de carbono ou nocivos gera receitas sem sobrecarregar as famílias comuns. A política como estabilizadora: Em tempos de incerteza global — sejam conflitos, guerras tarifárias ou recessões — uma política orçamental sólida protege a sociedade, ao mesmo tempo que promove a resiliência económica.

Relevância e Competitividade Global

Embora a Índia continue a manter a sua posição como a economia de crescimento mais rápido do mundo, a introdução do GST 2.0 surge num momento crucial, dado que o aumento das tensões globais e as medidas comerciais unilaterais ameaçam minar a competitividade do comércio internacional. Com o crescimento da Índia impulsionado em grande parte pelo consumo interno, estas reformas do GST da próxima geração proporcionarão um estímulo significativo à economia e reforçarão a posição da Índia como um fornecedor global de confiança. Custos de transação mais baixos, conformidade simplificada e tributação previsível aumentam a competitividade comercial, beneficiando os mercados doméstico e internacional.

Conclusão

A Índia é já a 4ª maior economia do mundo e está a caminho de se tornar a 3ª maior economia nos próximos anos. O GST 2.0 da Índia demonstra que uma reforma fiscal centrada nas pessoas pode, simultaneamente, proteger as famílias, fortalecer as empresas e proteger as receitas do governo. Para as nações em desenvolvimento que navegam no turbulento ambiente económico actual, a principal lição é clara: a reforma fiscal não se trata apenas de aumentar as receitas — trata-se de justiça, estabilidade e resiliência. No geral, o GST 2.0 representa uma redefinição transformadora do panorama fiscal indiano, com o objetivo de criar um ambiente de negócios preparado para o futuro, que fortaleça a confiança do consumidor, revitalize o sentimento empresarial e diga ao mundo que a ÍNDIA SIGNIFICA NEGÓCIOS.

*****