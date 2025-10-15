Crise no Príncipe : hora de falar com o país, não apenas sobre o país

O anúncio da HBD de abandonar os investimentos no Príncipe é um sinal grave — não apenas para a economia da ilha e do país como todo, mas para o próprio modelo de relação entre Estado, investidores e comunidades.

Ninguém ganha com a rutura. Nem o investidor que vê anos de trabalho colocados em causa, nem o Governo Regional que se confronta com a fragilidade das suas próprias decisões, nem o país que precisa desesperadamente de confiança, estabilidade e visão de futuro.

O Flá Vón Vón não se junta ao coro dos alarmismos nem àqueles que, a cada crise, procuram culpados imediatos. Considera, contudo, indispensável um gesto político e institucional de maturidade:

criar de imediato uma mesa de diálogo entre o Governo Central, o Governo Regional do Príncipe, a HBD e representantes das comunidades locais.

Não uma mesa simbólica, mas um espaço real de diálogo e de responsabilização mútua, onde se discutam factos, números e compromissos de parte a parte.

O país tem o direito de saber:

Quais as obrigações ainda em vigor nos contratos de concessão ou nos contratos-programa, e torná-los públicos.

nos contratos de concessão ou nos contratos-programa, e torná-los públicos. Que investimentos foram efectivamente realizados e que contrapartidas sociais ficaram por cumprir?

e que ficaram por cumprir? Que garantias de emprego e manutenção das infra-estruturas serão asseguradas durante a prometida transição (se indesejavelmente vier a consumar-se)?

das infra-estruturas serão asseguradas durante a prometida transição (se indesejavelmente vier a consumar-se)? E, sobretudo, como se protege e se preserva o património natural e o domínio público que pertencem a todos os santomenses?

A posição do FVV é simples:

investimento privado, sim — mas com transparência, responsabilidade e compromisso social.

O Príncipe não pode ser nem vitrina de marketing verde, nem refém de entendimentos feitos à sombra ou em zonas cinzentas.

As comunidades, muitas vezes tratadas como figurantes, devem ser parte activa da conversa — porque são elas que vivem, todos os dias, as consequências do que é decidido em gabinetes e reuniões de políticos e das elites que os rodeiam.

Se a HBD enfrenta constrangimentos financeiros, operacionais ou estratégicos, o país tem o direito de conhecer as causas e participar na busca de soluções.

Se o Governo Regional ou o Central falharam em garantir previsibilidade e boa governação, é tempo de o admitir com humildade. E se houver mal-entendidos ou feridas políticas, o remédio não é o silêncio, nem a chuva de telefonemas e comunicados apressados — é o diálogo institucional.

O que está em causa é mais do que um projecto turístico:

é a credibilidade institucional de São Tomé e Príncipe perante os seus cidadãos e perante o mundo. Não é a primeira vez que o país assiste ao colapso de um investimento por falta de clareza e coordenação — mas pode ser a primeira vez que escolhe resolver o problema de forma adulta, serena e transparente.