Somos + ou Menos: Espelhos de Um País Que Se Olha Pouco

Entre a brasa húmida e a fumaça que encobre o real, ergue-se o retrato de um país cansado de se enganar. São Tomé e Príncipe não vive uma crise súbita — vive o prolongamento de um engano coletivo, alimentado por décadas de descuido, preguiça e vaidade intelectual. Acostumámo-nos a apontar o dedo: ao Estado, aos políticos, aos vizinhos, à pobreza, ao passado colonial, ao destino. Mas esquecemo-nos de olhar para o espelho e reconhecer o rosto cúmplice da nossa própria desistência.

Fizemos da miséria um argumento político, da inveja uma estratégia de sobrevivência, e do silêncio uma forma de comodismo. Cultivamos flores de plástico onde deveria haver trabalho e conhecimento. Falamos de progresso, mas erguemos sobre areia as instituições que deveriam sustentar o futuro. E enquanto as chamas ardem lentas, os inocentes continuam aplaudindo o espetáculo que os queima.

Não há inocentes.

Há um povo inteiro habituado ao improviso, que confunde esperteza com inteligência e vive do eco de discursos que já ninguém acredita. Há elites que alimentam a ilusão de servir, quando apenas se servem. Há forças que, em nome da ordem, ferem a justiça. E há jovens que, sem horizontes, acreditam que o fumo é o fogo — quando o fogo há muito se apagou.

Mas há também quem insista em não desistir.

Os que acreditam que é possível reconstruir, ainda que o caminho passe pela dor da autocrítica e pela coragem de recomeçar. Talvez precisemos, como se disse, de uma travessia técnica, ética e cívica — um tempo de transição onde governem os competentes e não os convenientes. Um pacto nacional que convoque todos: Estado, Forças Armadas, universidades, sociedade civil, diáspora e juventude. Que devolva à política o sentido de missão e não de profissão.

Porque ressuscitar São Tomé e Príncipe não é um ato de fé — é um ato de responsabilidade.

Exige desaprender o hábito da desculpa e reaprender a humildade do trabalho.

Exige romper com o clube do bem-estar que vegeta sobre o povo e fazer da justiça uma exigência, não uma promessa.

Exige, sobretudo, que cada um expie as suas próprias culpas — não para se absolver, mas para começar de novo.

No fim, talvez o rio da aldeia volte a correr, não para a montanha, mas para o mar aberto das possibilidades que nos recusamos a ver.

E só então poderemos dizer, com verdade: somos mais — e não apenas menos.

“Cola Manga-Bassu”

Extraído do livro “A minha aldeia onde os rios correm do mar para a montanha”. É um ensaio literário em contracorrente, ninguém o vai ler por receio de se ver ao espelho e concluir que, embora novo, envelheceu feio e desdentado.

A antever o dia dos Finados, o cemitério do Alto de São João foi mandado limpar. Pergunto: não merecerão os nossos finados um lugar mais digno durante todo o ano? Aplica-se esta reflexão a tudo o que vive ou sobrevive num território que teima em ser país.

30 de outubro de 2025.

Genito Pereira