Fórum de Reflexão sobre a situação actual do MLSTP

Na qualidade de simpatizante e amigo do MLSTP, fui convidado para participar no Fórum realizado ontem, dia 3 de dezembro, organizado por um grupo de militantes notáveis desse partido. Foi a oportunidade para entender melhor o que realmente esta acontecendo nesse momento nesse Partido histórico.

Contrariamente ao que se propala nas redes sociais, em que esse grupo pretende substituir a atual direção do Partido, não me apercebi disso. Constatei sim, uma enorme preocupação em relação a unidade do Partido e a forma como o mesmo está sendo conduzido, sobretudo numa fase crucial da vida do Pais em que se aproxima a passos largos o período eleitoral.

A atual direção do MLSTP não tem sabido congregar todas as sensibilidades do Partido, facto que não favorece a união, entendimento e o fortalecimento do mesmo.

No meu ponto de vista, essa união que deve ser de topo a base, é muito importante para permitir que o MLSTP, como o maior Partido da oposição, desenvolva ações de concertação com vista a fazer uma oposição séria e construtiva ao atual governo de ADI, se tivermos em conta o descalabro económico e social em que o Pais vive, resultante da desorientação do atual governo.

Perante essa situação, sendo o MLSTP um Partido do arco da governação, a direção do Partido tem que mudar de estratégia, inovar, revitalizar com novos membros, apresentar nova forma de fazer política e dar indicações ao publico de um novo formato de governação do Pais no futuro, até porque, provavelmente, a falta desses pressupostos tem sido a causa dos constantes fracassos eleitorais (legislativos e presidenciais) desse Partido, há mais de 20 anos.

Numa altura em que temos no Pais um mau Governo, ter uma má oposição, seria muito ruinoso. Portanto, os partidos da oposição, com maior responsabilidade para MLSTP, devem desenvolver ações com vista a fazer uma oposição mais séria, vigorosa e construtiva.

Para mim, esse Fórum foi muito positivo, porque permitiu uma reflecção desapaixonada sobre os problemas candentes que afligem o MLSTP e não para conspirar contra a atual direção do Partido ou quem quer que seja. Espero que se faça chegar a cúpula do Partido, as conclusões e propostas concretas sobre o Fórum, com vista a melhorar as ações do Partido. Se nada for feito, o MLSTP poderá tornar-se nos próximos tempos um Partido insignificante.

Devido o atual contexto político e social, facilmente se apercebe que a situação do MLSTP, por se tratar de um Partido histórico, fundador da Nação são-tomense, não tem passado despercebido a muita gente, mesmo aqueles que não são militantes desse Partido.

Só lamento não ter sido a atual direção do MLSTP a promover uma ação do género, porque como foi dito repetidas vezes no Fórum por muitos intervenientes, o diálogo é sempre a melhor forma de se resolver os problemas de qualquer tipo de organização. A falta de diálogo por vontade própria tem sido o apanágio da atual direção do Partido.

São Tomé, 4 de dezembro de 2025

Fernando Simão