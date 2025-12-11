A grande parte dos leitores do Telanon já estará “a fazer de tijolos”. Em 2075, apenas 15% dos nascidos hoje povoarão as Ilhas. Incluindo os bebés de colo, recém-saídos do conforto uterino das mamãs, alguns já atrofiados pelo excesso de álcool que respiraram ainda no ventre.

As ruas e os vídeos que (hoje) circulam nas redes sociais mostram um território povoado de “doidos”. Mas também de indivíduos aparentemente sãos, agarrados a vícios que os consumem. Estima-se que meio milhão de pessoas habitará as Ilhas, mais de 90% ainda a defecar no mato. A não ser que, por obra do Espírito Santo ou de qualquer outra graça divina, os santos António e Tomé se compadeçam das mentes enevoadas pelo álcool e iluminem o caminho da sociedade, pouco mudará.

Enquanto isso, na vizinha Nigéria, meio bilião de almas se acotovelam em escolas que não ensinam e nas ruas de uma sociedade impreparada. Milhões vindos de hidrocarbonetos, minério e terras raras não chegam para conter a fome, e não há quem aponte o caminho do desenvolvimento.

Ontem, no Hotel Praia, em São Tomé, inaugurou-se um ciclo de conferências promovido por Somos+, transmitido em streaming pela “Plataforma Sombla”. Projetou-se o País em 2075. Hoje, multiplicam-se os vícios. Não saímos da bolha que nos castra e sacia apenas nossas ânsias momentâneas, mantendo-nos como fetos adormecidos no ventre de mamãs embriagadas. Esquecemos que o útero nos expulsará para uma realidade dura — uma realidade que teremos de abraçar.

Enquanto a conferência se desenrolava ao som do “pitu dochi” do Tchiloli, o País dançava freneticamente o “bulawê” e se exaltava em coreografias de “djambi” sobre a brasa viva que assava os pés. Talvez fosse hora de acordar.

Se é País o que queremos, o que estamos a construir? É urgente propor:

Reforma curricular com ênfase na educação transformadora , não apenas no número de escolas ou professores.

, não apenas no número de escolas ou professores. Saúde pública integral , incluindo higiene, prevenção de doenças e combate à adição.

, incluindo higiene, prevenção de doenças e combate à adição. Programa nacional antiálcool e de apoio social , incluindo assistência digna ao envelhecimento.

, incluindo assistência digna ao envelhecimento. Investimento em infraestruturas sanitárias .

. Revisão das políticas de comunicação pública .

. Redirecionamento de investimentos : abandonar estradas comunitárias para votos e apostar em vias estruturantes que favoreçam produção e riqueza.

: abandonar estradas comunitárias para votos e apostar em vias estruturantes que favoreçam produção e riqueza. Olhar para o mar como território coletivo, explorando oportunidades da economia azul.

como território coletivo, explorando oportunidades da economia azul. Promoção de uma cultura de trabalho intensa, combatendo a preguiça e o ócio. O esforço constante deve ser executado de forma inteligente, disciplinada e estética — porque, se vamos sofrer, que seja com estilo. Ainda não inventaram a vacina do sucesso sem empenho no trabalho.

Escrito ao estilo do Mé n Pián de Kléquê, este texto exige atenção aos detalhes: vigie onde pisa para não sentir a dor do alfinete.

Manuel Alfinete Mé n’ Pián di Klêkê

11 de dezembro de 2025