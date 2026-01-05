Intervenção americana na Venezuela: desprezo do direito internacional

Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN. )

Em desrespeito ao direito internacional, a administração Trump interveio militarmente na Venezuela para sequestrar o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Esta intervenção militar violou literalmente a soberania de um país e a Carta das Nações Unidas. Pode-se querer a paz e atacar um país soberano com base em acusações inventadas? O intervencionismo americano é um duro golpe para a estabilidade mundial. 80 anos após a criação da ONU, a lei do mais forte parece ainda ter pé na rua no mundo. Com que base legal um Estado, por mais poderoso que seja, deve intervir em outro país?

Embora alguns aliados de Trump tenham endossado sua ação na Venezuela, a maioria das reações em todo o mundo condenou uma violação da soberania de um estado. Em qualquer caso, nada pode justificar tal ação, quaisquer que sejam as artimanhas brandas por Trump. O que aconteceu na Venezuela não é nada mais do que gangsterismo de estado. Donald Trump tinha toda a liberdade para encontrar um compromisso com a Venezuela através de um quadro de diálogo e concertações. Esta intervenção destrói a imagem de homem de paz de que se orgulha.

A título de reacções, em África, foi a União Africana que, através de um comunicado, reafirmou o seu «compromisso inabalável» com os princípios fundamentais do direito internacional, nomeadamente o respeito da soberania dos Estados, da sua integridade territorial e do direito dos povos à autodeterminação, tal como consagrado na Carta das Nações Unidas. A União Africana sublinha a importância do diálogo, da resolução pacífica dos diferendos e do respeito pelos quadros constitucionais e institucionais, num espírito de boa vizinhança, cooperação e convivência pacífica entre as nações. A União Africana insiste no facto de que os complexos desafios internos enfrentados pela Venezuela só podem ser tratados de forma duradoura através de um diálogo político inclusivo entre os próprios venezuelanos», pode ler-se no comunicado. A organização regional convidou todas as partes envolvidas «a dar provas de responsabilidade e respeito pelo direito internacional» para «preservar a paz e a estabilidade regionais».

A África do Sul referiu-se a uma clara violação da Carta das Nações Unidas, ao mesmo tempo em que o direito internacional proíbe qualquer intervenção militar externa nos assuntos internos de um Estado soberano.

(Foto: Xinhua)