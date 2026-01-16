“Os São-tomenses Sonham Pouco”

JCS pensador
Por ocasião das festas do Natal 2025/2026
Como parte de um pretendido grupo de pressão constituído por cidadãos livres que se juntaram e conseguiram parar a obra, sinto uma enorme frustração e vergonha por atirar-nos aos “lobos”, dar corpo para parar a obra e não participar com ideias para o lugar, deixando que o governo decida mais uma vez sozinho, e ficando todos nós num exercício extemporâneo da cidadania, a criticar de bancada e fora do tempo.
Roubo as palavras do João Carlos Silva (ilustre fazedor de coisas em STP, tido por excêntrico e louco, como todos os que ousam sonhar e desafiar as adversidades):
“O mal dos são-tomeneses é sonharem pouco, porque não sonham, não realizam.”
Acrescento da minha foice:
“Sonham quando dormem, acordam querendo realizar a fantasia sonhada enquanto dormiam.”
O João é um pensador e usou a elegância para nos chamar pelo nome o que somos:
Preguiçosos.
E, sejamos honestos, se a preguiça fosse energia renovável, já tínhamos iluminado todo o país — e ainda sobrava para acender umas ideias de vez em quando.
Manuel Alfinete , Mé’n Pián de Klêkê
15 de janeiro do ano da Graça de 2026