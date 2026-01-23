Manifesto do Mama-Ferro

Uma plataforma cívica para construir o futuro.

O Mama-Ferro nasce para dizer em voz alta o que muitos sussurram: o Estado está vergado, capturado por quem acende a luz e garante a cerveja gelada — sempre sem olhar para a fatura que todos nós pagamos.

Recusamos o país do escuro e da cerveja quente, imposto em nome de um futuro sem dinheiro, mas carregado de compromissos insanos assumidos por quem já não paga a conta. Combatemos os que nada fizeram, os que tudo esperam, e os insolitos que aparecem para liderar sem saber sequer o que propõem.

Ao contrário de muitos, o Mama-Ferro não se esconde. Assume-se. Expõe-se. Mostra as intenções à luz do dia, sem discursos doces nem promessas ocas. Aqui não há fingimento: há coragem cívica.

O Mama-Ferro quer que o povo — do povo pequeno ao grande povo — participe e beneficie, de forma justa e transparente, das riquezas e oportunidades de São Tomé e Príncipe. O futuro não é luxo: é responsabilidade partilhada.

Se é para mamar, que seja à vista de todos.

Se é para mudar, que seja agora.

Mama-Ferro. Vamos ao combate cívico

Avanço, mesmo com o risco de morrer na praia, acreditando que o povo fará fila atrás.

Genito/Eugénio S. Montóia Lopes Peeeira

Cidadão

22 de janeiro de 2026 depois de longa reflexão.

PMF – Plataforma para a Mudaça para o Futuro

(Pára Mama-Ferro)