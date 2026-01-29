Opinião

Factos & atos no Promessodromo Nacional

Nota redacional

“Queira sim, queira não, aconselhamos: calmas, calmas… caaalmas!”

Haja, hoje e sempre… celeveja gelada.

“Queimar-água”, como é recomendado às parturientes (mulá ni n penhã), para que o resto do sangue saia e todo o corpo volte a ficar “sutu”.

“Flêssê” na igreja da Madre-de-Deus para abençoar o klinkatá.

Pena, o João-Makucha já é falecido, recomendava-se Pagá-Dêvê.

Acalmemos as almas defuntas com o toque do djambi no lugar certo se a intenção é cumprir-se todos os rituais.

Cuidado, nas passagens, evite pisar o m’bilá!

Manhã de quinta-feira, 29 de janeiro de 2026.
Escrito a duas mãos por :
Rufas Santos &
Manuel Alfinete,
Mê’ n Pián de Klêkê,
SARL

