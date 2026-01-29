Factos & atos no Promessodromo Nacional

Nota redacional
“Queira sim, queira não, aconselhamos: calmas, calmas… caaalmas!”
Haja, hoje e sempre… celeveja gelada.
“Queimar-água”, como é recomendado às parturientes (mulá ni n penhã), para que o resto do sangue saia e todo o corpo volte a ficar “sutu”.
“Flêssê” na igreja da Madre-de-Deus para abençoar o klinkatá.
Pena, o João-Makucha já é falecido, recomendava-se Pagá-Dêvê.
Acalmemos as almas defuntas com o toque do djambi no lugar certo se a intenção é cumprir-se todos os rituais.
Cuidado, nas passagens, evite pisar o m’bilá!
Manhã de quinta-feira, 29 de janeiro de 2026.
Escrito a duas mãos por :
Rufas Santos &
Manuel Alfinete,
Mê’ n Pián de Klêkê,
SARL