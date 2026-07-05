Os políticos santomenses e as suas lógicas do anti-Patrice Trovoada

As estatísticas falam por si.A contextualização diz que desde as eleições legislativas de 2010 que a popularidade de Patrice Trovoada (PT) vem crescendo e estabilizando.

Querendo ou não, bom ou não, bonito ou não, esta é, simplesmente, uma verdade estatística que não vale a pena ignorar.

Na verdade, o PT/ADI só começou a ganhar eleições a partir de 2010. Em 2006 a coligação MDFM/PCD é que venceu eleições, mas em 2008, por causa do desentendimento entre esses dois partidos, o PT foi indicado para chefiar o governo, um governo que, como se sabe, não durou nem 5 meses. Tenho a impressão que foi a partir da demissão de 2008 que a popularidade de PT foi ganhando forma. Tanto mais que nas eleições legislativas de 2010 o PT/ADI venceu.

Por ironia do destino, esses dois partidos, o MDFM e o PCD, desapareceram, ou melhor, nem sequer conseguiram um deputado.

Os políticos santomenses que não são do ADI e contrários a PT é que sempre pensam em diabolizá-lo. E não cansam dessa lógica.Mas, na prática, sem sucesso algum.

Se bem que os políticos nem querem saber das estatísticas, pois isso não lhes interessa, mas é preciso mencionar alguns exemplos para sustentar essa opinião desse crescimento e estabilização de PT.

Vejamos:

1. Em 2010 houve eleições legislativas e o PT e o seu ADI venceu saindo de 11 deputados que possuía para 25 deputados no Parlamento. O PT/ADI teve nessas eleições o dobro do que teve na eleição anterior. Infelizmente, o PT/ADI foi demitido em 2012.

2. Em 2011 houve eleições presidenciais e o candidato apoiado por PT/ADI não venceu mas esteve bem perto disso.

3. Em 2014 nas eleições legislativas o PT/ADI venceu com maioria absoluta,

mesmo estando Patrice Trovoada fora do país desde 2012.

4. Em 2016, nas presidenciais, o candidato apoiado por PT/ADI venceu.

5. Em 2018, nas legislativas, o PT/ADIvenceu, sem maioria absoluta, e por isso, não governou.

6. Em 2021, nas presidenciais, o candidato apoiado por PT/ADI venceu.

7. Em 2022, nas legislativas, o PT/ADI venceu novamente, e com maioria absoluta, mesmo estando Patrice Trovoada fora do país desde 2018.

Portanto, fica claro que não é o povo santomense que está contra Patrice Trovoada, mas os políticos.

O engraçado é que, assim diz a estatística, sempre que o PT/ADI tem vencido com maioria absoluta é quando o Patrice Trovoada fica fora do país.

Os políticos santomenses têm, necessariamente, que mudar a sua forma de pensar e agir em relação ao PT. Não é diabolizando o homem é que conseguem vence-lo. Têm que demonstrar isso fazendo melhor do que ele.

Se as estatísticas eleitorais dizem que a maioria do povo tem apostado no PT, é porque há alguma coisa de bom que ele tem feito.

Portanto, os políticos têm necessariamente que fazer melhor que o homem. Não contar somente que a sua constante diabolização é capaz de fazer o povo recuar.

Já tiveram e criaram muitas oportunidades para fazerem melhor que o homem. Se não fizeram é porque, talvez, não têm essa capacidade.

Juvêncio Oliveira