Operador Sonhando da euroAtlantic airways promove São Tomé e Príncipe

Um grupo de dez agentes de viagem e jornalistas especializados em turismo, que participaram numa viagem de familiarização a São Tomé e Príncipe, promovida pelo operador turístico Sonhando, propriedade da euroAtlantic airways, realizada com o alto patrocínio da STP AIRWAYS em colaboração com a HBD e Pestana Hotels regressaram a Portugal, depois de um roteiro pelas Ilhas do Príncipe, S. Tomé e ilhéu das Rolas, com estadias técnicas nas unidades de referência dos dois grupos hoteleiros estratégicos, além de visitas aos principais pontos da oferta turística e cultural são-tomense.

O grupo de agentes de viagens que viajou de Lisboa num voo direto da STP AIRWAYS, chegou ao destino, num voo operado pela euroAtlantic Airways, apenas cinco horas e meia depois de ter saído da Europa do principal mercado emissor do país. A ligação direta ao destino é uma ferramenta vantajosa para a economia são-tomense, quer na captação de tráfego e promoção da oferta turística, como da exportação de bens e serviços de um destino que está a ser recomendado pelos grandes títulos de viagens mundiais, cartão postal com cenários paradisíacos, deslumbrantes atrativos naturais e longos areais, São Tomé e Príncipe é um éden de sonho tornado realidade.

Os dados da entidade do Turismo São Tomé e Príncipe referem que o país recebeu em 2018 mais de 30 mil turistas, um aumento de 7,14% em relação a igual período de 2017. A STP AIRWAYS desde que iniciou atividades (2008) vem promovendo regularmente viagens de familiarização para agentes de viagem, para jornalistas e escritores de viagens, apoiando tanto a produção cinematográfica, reportagens para televisões, como promove a visita de figuras publicas aos destino, acompanhadas pela imprensa de sociedade.

Os números revelados pelo Turismo de São Tomé referem Portugal ter sido o maior emissor, ultrapassando os 10 mil turistas (cerca de 33,3% do total) na segunda posição quedou-se Angola, com cerca de quatro mil, França dois mil, Alemanha, Gabão e China em percentagens menores. Para a STP AIRWAYS a medida da isenção de vistos de entrada de curta duração a presença de São Tomé e Príncipe em feiras de turismo e a relação da sua companhia aérea com os principais operadores turísticos europeus, estão a produzir benefícios no desenvolvimento do sector turístico, gerando receitas, proporcionando o bem das populações, desenvolvendo o mercado do trabalho e promovendo a diversificação da oferta produtiva, que praticamente era dependente da cultura do cacau e do café.

Atriz da TVI Sofia Ribeiro promoveu São Tomé e Príncipe e foi homenageada na BTL’2018 mais de um milhão de likes.

Fonte – EuroAtlantic