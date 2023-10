Escola de Hotelaria e Turismo já formou 339 quadros

Na cerimónia de entrega de certificados a mais um grupo de formandos, a administração da Escola de Turismo e Hotelaria de São Tomé e Príncipe anunciou que já formou 339 pessoas a maioria jovens em vários domínios de prestação de serviços hoteleiros.

Nuno Carromeu, director dos recursos humanos da empresa HBD, em nome dos operadores turísticos enalteceu a acção da escola de turismo e hotelaria, para depois chamar a atenção para a necessidade de o sector privado ser capaz de absorver a mão de obra qualificada que está a ser lançada ao mercado.

«Um sector privado robusto e expansivo capaz de absorver e potenciar todos os formandos deste e de outras escolas será determinante», afirmou o representante do sector privado que opera no mercado turístico e hoteleiro de São Tomé e Príncipe.

Recepção e atendimento, lavandaria, serviço de mesa, pastelaria, serviços de vinho, e comunicação, são áreas de formação que a escola de turismo já capacitou 339 pessoas.

Segundo a administração da escola, também estão a ser formados vários quadros nacionais nas áreas de inglês técnico e cozinha.

O Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, considerou a cerimónia de entrega de certificados de formação aos novos formandos, como um momento de reflexão, sobre os progressos que se prevê alcançar no domínio do turismo.

«O governo continua empenhado em acompanhar e promover a escola de turismo e hotelaria de São Tomé e Príncipe», assegurou o ministro Genésio da Mata.

Os novos formandos prometeram melhor serviço nas empresas de hotelaria e turismo, para satisfazer os clientes.

Note-se que a escola de turismo e hotelaria de Sã Tomé e Príncipe, foi criada com o financiamento do Banco Mundial. O centro de estudos, línguas e formação do Funchal, com sede na ilha da Madeira – Portugal, CELFF, ganhou o concurso público aberto pelo Banco Mundial através da AFAP, para instalar escola de hotelaria e turismo de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga