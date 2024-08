Complexo turístico Ilhéu Bombom reabre as portas em setembro

Trabalha-se a todo gás na reabilitação e modernização das infraestruturas para a reabertura em setembro de um dos mais importantes complexos turísticos da região autónoma do Príncipe, o Ilhéu Bombom. Foi encerrado há 5 anos em consequência da covid-19 que não poupou também São Tomé e Príncipe.

“Há uma dinâmica muito forte para se cumprir os objetivos que estão estabelecidos, nomeadamente, o arranque das operações turísticas para ainda este semestre do ano. A empresa já está a aceitar reservas dos hóspedes para os próximos meses. Esperemos que tudo corra dentro da normalidade para termos de volta esta marca, o exi libre do nosso turismo” – disse Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional que visitou o local.

A reabertura do complexo é encarada com otimismo pelas autoridades regionais tendo em conta a sua contribuição no aumento do fluxo turístico para a ilha e o consequente impacto na economia.

“Temos responsabilidades quando definimos Príncipe como destino turístico, como destino ecológico. Queremos receber bem as pessoas, mas sabemos que há desafios, há situações que normalmente requerem o redobrar das nossas atenções para a dinâmica da economia”- sublinhou o Filipe Nascimento.

O Ilhéu Bombom é um complexo hoteleiro visto como cartão-postal e do turismo da região que é reserva mundial da biosfera e que se encontra na lista privilegiada dos principais destinos turísticos mundiais. A HBD é a empresa que detém a conceção do complexo Ilhéu Bombom.

José Bouças