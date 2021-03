Abuso sexual de menores – Manifesto Social nº2 / 2021

MANIFESTO SOCIAL Nº 02/2021 ABUSO SEXUAL DE MENORES

Após os órgãos de imprensa portugueses relatarem em dezembro de 2020, o caso do pai santomense residente em Portugal, acusado de ter violado as suas filhas e afirmado em tribunal que tal prática é tradição cultural do arquipélago e ter surgido uma onda de repúdio e indignação dos Partidos Políticos, do Governo, da Sociedade Civil santomense dentro e fora do país, o abuso sexual de menores continua a aumentar de forma galopante e assustadora em São Tomé e Príncipe, inquietando todos os cidadãos. São Tomé 25 de março de 2021.

