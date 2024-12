Jovens de Macau desejam uma melhor integração no desenvolvimento nacional

Por ocasião do 25º aniversário do retorno de Macau à pátria, o diretora-geral adjunta do Centro de serviço de Desenvolvimento da Juventude de Macau, Nina Si, concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês). Ela divulgou as metas da entidade e os trabalhos referentes ao desenvolvimento da juventude de Macau. Também pontuou que os jovens de Macau são muito beneficiados pela pátria. Nina Si espera poder ajudar os jovens de Macau a conhecerem melhor o desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a se integrarem ao desenvolvimento nacional.

PARCERIA Téla Nón / CMG