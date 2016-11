Sporting sagra-se bicampeão do Príncipe

Já está no museu mais um trofeu para o Sporting do Príncipe, que este sábado sagrou-se campeão Regional de Futebol, ao bater no campo do Aeroporto, o então líder, Porto Real, por tangencial 2-1.

A vitória dos leões foi construída no primeiro tempo, por Elias (10) e Nini (25). O melhor que os Dragões conseguiram fazer, foi reduzir o marcador aos 70 minutos, por intermédio de Monco.

Recorde-se que o Porto Real precisava apenas de um empate para sagra-se o campeão. Já o Sporting competia fazer o mais difícil, que acabou por acontecer após os 90 minutos. E com isso, agendou o encontro com o Sporting de Praia Cruz, que na tarde deste domingo, também sagrou-se campeão da ilha de São Tomé, ao vencer o Santana, por 3-2, na Grande Final.

Esta será a segunda finalíssima consecutiva entre ambas formações.

No ano findo a formação de São Tomé levou a melhor.

Gil Vaz.