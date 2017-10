Jornada difícil para líder que não vence há três jogos

O líder do campeonato nacional, UDRA de Angolares, que não vence há três jogos, tem nesta jornada, 19ª, uma difícil deslocação ao terreno do Riboque, que vem recuperando na tabela classificativa.

Há quatro jornadas do fim, a UDRA que vai na frente da “carruagem”, com 34 pontos, terá um teste difícil, desta feita a deslocação ao terreno de Riboque, onde perante todas as adversidades, fará de tudo para regressar aos triunfos, segundo a equipa técnica liderada, por Adilson Varela.

Contudo os Angolares estão avisados do perigo que poderá advir da cidade alta, onde nesta altura o balneário respira o ar da tranquilidade, contrastando com o adversário, que nos últimos três jogos, apenas somou dois pontos.

Ainda nesta jornada, serão disputados mais cinco jogos, Trindade vs Caixão Grande;Bombom vs UDESCAI; Aliança vs Monte Café; Correia vs Praia Cruz; e Neves vs Folha Fede.

Henrie Martins.