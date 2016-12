Patrice – “STP não poderia continuar a descriminar a 2ª maior economia do mundo”

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada falou a imprensa no dia 21 de Dezembro, feriado nacional, para explicar as razões da decisão de corte das relações com Taiwan.

Segundo Patrice Trovoada, o cenário internacional não permite a São Tomé e Príncipe persistir numa política externa que descrimina a segunda maior economia do mundo. «As relações internacionais e o cenário internacional de há 20 anos não é o cenário internacional de hoje. A República Popular da China, hoje é o maior parceiro bilateral do continente africano, com uma relação estratégica muito importante com a União Africana. A República Popular da China é a segunda maior economia mundial, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, há uma evolução no contexto internacional que faz com que os interesses do nosso país, não podem ser apresentados com uma política de discriminação em relação a um Estado que tem este peso no seio da comunidade internacional», declarou o Primeiro-ministro.

Por isso Patrice Trovoada disse a nação que «após 20 anos decidimos aderir ao princípio de uma só China no Direito Internacional. Princípio esse, que ao aderirmos implica o corte das relações com Taiwan», pontuou.

O Chefe do Governo tranquilizou a sociedade são-tomense quanto aos impactos da sua decisão. É que nos últimos anos, várias dezenas de estudantes são-tomenses foram enviados para Taiwan. A bolsa de estudo era assegurada elo Governo taiwanês.

Taiwan era um dos parceiros estratégicos de São Tomé e Príncipe no sector da energia. A central térmica de Santo Amaro, foi montada por técnicos taiwaneses, que até 20 de Dezembro garantiam a manutenção dos grupos de geradores. Isto sem falar do sector da saúde onde técnicos taiwaneses, desempenhavam um papel importante, sobretudo no capítulo de luta contra o paludismo.

Segundo Patrice Trovoada, todos esses aspectos foram acautelados pelo seu Governo, antes de ordenar o corte das relações bilaterais com Taiwan.

Abel Veiga