Príncipe preparado para receber Rei Mohammed VI de Marrocos

A ilha do Príncipe é desde esta segunda – feira o centro das atenções do país. Tudo por causa da visita que será histórica do Rei de Marrocos(na foto) a ilha que é reserva mundial da biosfera.

No terreno da Região Autónoma do Príncipe o Téla Nón recolheu informações e fotografias que comprovam os preparativos para a recepção de sua majestade o Rei Mohammed VI.

As autoridades do Governo Central de Patrice Trovoada e do Governo da Região do Príncipe de José Cassandra, guardam a ilustre visita privada em segredo, mas em São Tomé e Príncipe nada esconde.

A sucessiva aterragem de aviões cargueiros militares de Marrocos no aeroporto do Príncipe. Seguido pelo desembarque de muita carga, imediatamente transportada para o hotel de Belo Monte denunciou os planos dos organizadores da visita privada do Rei ao Príncipe.

O Rei Mohammed VI que se encontra no vizinho Gabão onde terá participado no encerramento do campeonato africano das nações, deverá escalar a ilha do Príncipe neste terça – feira, apurou o Téla Nón na cidade de Santo António, capital da ilha do Príncipe.

O forte aparato de segurança marroquino que desde o último domingo, foi destacado no hotel de luxo da ex-Roça Belo Monte, despertou a atenção dos habitantes da ilha do Príncipe.

Pela primeira vez, no golfo da Guiné o Príncipe vai receber o Rei. É a convicção dos habitantes da ilha, sustentada por confidências aqui e acolá de gentes do aparelho do Estado, que revelaram as razões de tanto frenesim aéreo com aviões de bandeira marroquina.

Cerca de 10 viaturas topo de gama que o Governo são-tomense comprou para os seus ministros, foram retirados aos tais ministros no último fim de semana e transportados de São Tomé para o Príncipe, no navio Anfitrite, para garantir logística ao visitante e a sua delegação. A cidade de Santo António do Príncipe, é nas últimas horas, REAL.

A nível político o reino de Marrocos decidiu virar-se para o continente africano. Já se posiciona como o maior investidor público e privado africano no continente negro.

Na última cimeira da União Africana, Marrocos regressou ao convívio político no continente. A questão do Sahara Ocidental, já não constitui obstáculos para a sua afirmação no continente africano.

Gabão de Ali Bongo é um dos aliados tradicionais de Marrocos. São Tomé e Príncipe governado por Patrice Trovoada, amigo pessoal de Ali Bongo, estende o tapete ao Rei para se encontrar primeiro com o Príncipe, e talvez depois com São Tomé.

As duas ilhas podem tirar proveitos da ilustre visita, que pode promover a imagem paradisíaca do arquipélago em Marrocos e noutras civilizações árabes. Acontecimento que promove o turismo e sobretudo investimentos, que Patrice tanto solicita ao mundo, no quadro da Agenda de Transformação, que ainda não arrancou no país.

Abel Veiga