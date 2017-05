Militares Ruandeses destacados em São Tomé com polémica

Quase um pelotão de militares da República do Ruanda, chegaram a São Tomé no último sábado. São 20 homens sobretudo oficiais militares, que vão permanecer no território são-tomense durante 2 meses, e para formar as forças armadas e de defesa de São Tomé e Príncipe em vários domínios.

Defesa e protecção dos dirigentes do Estado contra possíveis ataques, com destaque para acções de terrorismo é a principal prioridade do destacamento militar ruandês em São Tomé.

No entanto a vinda de militares ruandeses para São Tomé, gerou polémica no parlamento. Os deputados a Assembleia Nacional reuniram-se na seta – feira para dar assentimento para a entrada das tropas estrangeiras no país.

A oposição protestou contra a política do Governo que visa a promoção da cooperação militar com o Ruanda, sem que a casa parlamentar tenha conhecimento de qualquer acordo assinado entre os dois países no domínio da defesa.

A Bancada parlamentar do partido PCD na oposição, recordou ao Governo que a constituição política impõe duas condições para a entrada de tropas estrangeiras no território são-tomense.

A primeira condição, é a anuência que deve ser dada pela Assembleia Nacional e na segunda condição a constituição política exige que o Presidente da República reúna o conselho de Estado, para depois dar permissão para a entrada de tropas estrangeiras. «Não sei se a esta hora (tarde de sexta – feira) o Presidente da República reunirá o Conselho de Estado, caso contrário estará a violar a constituição», alertou o líder da bancada parlamentar do PCD, Danilson Cotu.

Da bancada parlamentar do maior partido da oposição, o MLSTP, foram disparadas várias acusações. MLSTP chamou a atenção para as acções “agressivas” das forças armadas do Ruanda na região africana dos Grandes Lagos.

Jorge Amado, líder da bancada parlamentar do MLSTP, manifestou preocupação pelo facto de tropas ruandesas virem formar as forças armadas são-tomenses. «Vão vir formar as nossas forças armadas na protecção das nossas fronteiras? As nossas fronteiras são a zona marítima, mas o Ruanda não tem fronteira marítima».

O Deputado Aurélio Martins que é Presidente do partido MLSTP, também usou da palavra. «São 20 oficiais militares do Ruanda. É muita gente para o nosso pequeno país com 1001 quilómetros quadrados. E sabe-se quem são os ruandeses. É uma questão de soberania», afirmou o deputado.

Tanto a bancada parlamentar do MLSTP como a do PCD, chamaram a atenção do governo para o facto de as forças armadas são-tomenses, serem ciclicamente formadas e acompanhadas por especialistas militares de países de referência mundial, nomeadamente os Estados Unidos de América, Portugal, Angola, Brasil, e também França.

As duas bancadas da oposição, defenderam o aprofundamento das relações com o Ruanda, nos domínios da agricultura e serviços. «No domínio da defesa não…»,frisaram os deputados da oposição.

Os argumentos da oposição não convenceram o Governo, que tem maioria absoluta no parlamento. A bancada parlamentar da ADI, garantiu 30 votos a favor do pedido do governo para a entrada dos militares do Ruanda no país, e a oposição rejeitou o pedido com 16 votos.

Abel Veiga

