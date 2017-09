 PCD aconselha ministro da Defesa a demitir-se do cargo

Tudo segundo o PCD, por causa da actuação da UPDE- Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado, na Assembleia Nacional no passado dia 30 de Agosto, e sob comando da tropa ruandesa.

O partido PCD, cujo líder parlamentar, Danilson Cotu, foi um dos alvos dos militares da UPDE, na operação de assalto e tomada de controlo do edifício da Assembleia Nacional, condena os acontecimentos que tiveram lugar na casa da democracia, e aconselha o ministro da defesa e da administração interna Arlindo Ramos(na foto a premiar um militar ruandês), a demitir-se do cargo.

«Perante mais um caso de exibição desnecessária de força pela UPDE, à semelhança do que aconteceu no princípio do ano, e que culminou com a demissão do antigo Comandante Geral da Polícia Nacional, o PCD insta o Ministro da Defesa e Administração Interna a assumir as suas responsabilidades e aconselha-o a pôr o seu cargo à disposição, pois uma vez mais se evidencia a sua falta de pulso no comando dessas forças», diz o PCD num comunicado distribuído a imprensa.

O partido exorta o Presidente da República Evaristo Carvalho a intervir «no sentido de tranquilizar a opinião pública e fazer o seu papel de árbitro até porque, enquanto antigo Presidente da Assembleia Nacional, conhece melhor do que ninguém, as regras de funcionamento desse órgão de soberania assim como o estatuto dos deputados da nação, ou seja, qual for a filiação político-partidária dos mesmos», lê-se no comunicado.

O partido na oposição manifesta solidariedade para com os deputados que foram visados na operação da UPDE.

Abel Veiga