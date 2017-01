São-tomenses com expectativas renovadas para 2017

Apesar das autoridades governamentais, definirem 2017 como sendo mais um ano de contenção das despesas, nas ruas da capital São Tomé, os cidadãos esperam ver resolvidos os problemas elementares do dia-a-dia.

O ano 2016 transformou o centro da cidade de São Tomé, num mercado de rua. Os passeios do centro da capital passaram a ser mercado. O negócio de rua evolui de mãos dadas com a insalubridade, que ameaça dominar também todo o ano 2017.

No entanto as mulheres e homens que ocuparam todos os passeios do centro da capital para vender produtos alimentares ao lado de imundices de toda espécie, pedem que 2017, seja diferente.

As vendedoras de hortaliças, chouriços, caldos, banana, arroz medido em canecas, etc etc, queixam-se do facto de fazerem o negócio sob só escaldante no centro da capital. Exijam para 2017 a construção de mais um mercado, uma vez que todos os passeios e parte das estradas do centro da capital, já foram todos ocupados.

Vários cidadãos contactados na cidade pelo Téla Nón, manifestaram-se optimistas de que 2017 vai ser o ano do arranque do país. Uma expectativa que se repete e se renova no início de cada ano.

Como manda a tradição são-tomense desde as primeiras horas do novo ano, que milhares de pessoas se concentraram nas praias, para lavar todo de mal que aconteceu no ano 2016.

A lavagem do ano velho, é uma tradição que visa purificar o corpo e alma para que o homem, a mulher, e as crianças desfrutem de bons momentos e de oportunidades de sucesso no ano novo.

Abel Veiga