Banco da UE financia a modernização do setorenergético em São Tomé

O Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, da República Democrática de São Tomé e Príncipe, anunciou oficialmente o Projeto de Recuperação do Sector Energético, que visa reformar o setor de energia no país. O projeto inclui a reabilitação e expansão do empreendimento Hidroelétrico Contador e o fortalecimento da Empresa Nacional de Água e Eletricidade de São Tomé e Príncipe (EMAE).

O ministro indicou que “esta ocasião marca a parceria do Banco Mundial e do Banco Europeu de Investimento com o Governo de São Tomé e Príncipe, para ajudar na recuperação do sector energético, aumentar a produção de eletricidade com recursos renováveis e melhorar a confiabilidade do fornecimento de eletricidade, com uma visão compartilhada de fornecimento de energia sustentável para todos, respeitoso do meio ambiente “.

O Banco Mundial contribui com US $ 16 milhões da doaçãoeo Banco Europeu de Investimento US $ 13 milhões em financiamento concecional, para um pacote de financiamento total de US $ 29 milhões, abrangendo um extenso programa de cinco anos no setor. Este projeto apoiará a reabilitação da Usina Hidrelétrica Contador, juntamente com a respetiva rede de transmissão e instalações de distribuição, como primeiro passo no sentido de utilizar mais energia hidrelétrica e melhorar a qualidade de vida de cerca de 90.000 beneficiários. O projeto também implementará reformas no setor de energia, particularmente dentro da Empresa de Água e Eletricidade, EMAE, e seu regulador, AGER.

O Banco Mundial está a prestar apoio ao Governo na preparação de um plano de desenvolvimento energético de custo mínimo como plano diretor a longo prazo para o Ministério das Infraestruturas e dos Recursos Naturais, que definirá um roteiro para o investimento em capacidade de produção adicional, Desafios de uma demanda crescente em uma economia vibrante. O projeto também se beneficiará dos resultados de um inquérito energético nacional inovador para compreender o uso de energia dos consumidores e suas preocupações para melhor atender os interesses dos beneficiários.

