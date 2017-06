Hortência Daio apresentou queixa-crime contra Octávio Bandeira e o Jornal K

A cidadã que é quadro do hospital central Ayres de Menezes, diz sentir-se ofendida por causa de comentários tecidos pelo cidadão Octávio Bandeira, numa página do facebook e que o jornal K disponibilizou ao público nacional na sua edição da última segunda – feira.

Hortência Daio procurou o Jornal Téla Nón, para dar o público a conhecer o teor da queixa-crime que interpôs no Ministério Público na manhã de terça – feira 20 de Junho.

Ao contrário do que diz os comentários do cidadão Octávio Bandeira disponibilizados na rede social facebook, Hortência Daio, explica que «foi indigitada provisoriamente por despacho da Ministra da Saúde, emitido no dia 6 de Abril, para o exercício do cargo de administradora Administrativa e Financeira do Hospital Ayres de Menezes».

Segundo consta na queixa – crime submetida ao Ministério Público, desde a nomeação provisória que Hortência Daio, «tem vindo a ser alvo de acusações e insinuações infundadas nas redes sociais».

Segundo Hortência Daio, esteve sempre consciente de que o exercício das suas funções era a prazo, tendo em conta que a sua indigitação era provisória. Facto que ficou provado com o despacho da ministra da saúde de 12 de Junho, que indigitou e nomeou «outra pessoa para o exercício daquele cargo», explica a queixosa.

Na queixa crime o cidadão Octávio Bandeira, que na sua página de facebook, comentou a indigitação e exoneração de Hortência Daio como administradora do hospital Ayres de Menezes, é indicado como perseguidor da cidadã, e serviu-se de um jornal « para veicular a sua ignóbil perseguição».

O cidadão Octávio Bandeira é agora desafiado para judicialmente apresentar as provas das acusações de corrupção alegadamente infligidas a funcionária do hospital Central, Hortência Daio.

A queixosa pediu ao ministério público que Octávio Bandeira seja acusado pela prática de crime de Difamação, conforme o artigo 186 do Código Penal.

Abel Veiga