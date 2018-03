Concurso da UE para financiamento de projectos

A UNIÃO EUROPEIA ABRE CONCURSO PARA FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DA SOCIEDADE CIVIL E DAS AUTORIDADES LOCAIS

Referência:

EuropeAid/159396/DD/ACT/

A Delegação da União Europeia no Gabão, para Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e a Comunidade Económica dos Estados da África Central (C.E.E.A.C.), abriu um concurso público para propostas de projectos em boa governação e desenvolvimento participativo, inclusivo e sustentável, destinado às Organizações da sociedade civil e as Autoridades Locais no Gabão e em São Tomé e Príncipe com assistência financeira do programa « Civil Society Organisations and Local Authorities ». O texto integral das orientações destinadas aos requerentes pode ser consultado no seguinte sítio Internet:

Por favor clique sobre o documento abaixo para ter todos os detalhes :

União Europeia Convite