AFAP – Processo de concurso em envelope para obras de construção de casas sociais, muro de vedação e construção de escola

No quadro do projecto de resiliência das zonas costeiras e turismo sustentável, financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia processo de concurso em envelope para obas de construção por lotes: Construção de casas sociais em _Iô Grande; Construção de escola e muro de vedação em Iô Grande e Construção de escola e muro de vedação em Praia Abade na Região autónoma do Príncipe.