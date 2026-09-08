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AFAP – Processo de concurso em envelope para obras de construção de casas sociais, muro de vedação e construção de escola

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No quadro do projecto de resiliência das zonas costeiras e turismo sustentável, financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia processo de concurso em envelope para obas de construção por lotes: Construção de casas sociais em _Iô Grande; Construção de escola e muro de vedação em Iô Grande e Construção de escola e muro de vedação em Praia Abade na Região autónoma do Príncipe.

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