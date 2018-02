REPENSANDO A CULTURA…

Há dias escutei, com redobrada atenção, a notícia divulgada pelo Repórter-África sobre a institucionalização, em Cabo Verde, da data de 3 de Dezembro como Dia da Morna, na perspectiva de encaminhar este verdadeiro monumento do seu património cultural como património imaterial da humanidade.

E eu, que sempre regozigei com o apreço e o orgulho que os caboverdianos têm para com os valores da sua cultura e que estou à vontade para dizê-lo já que, como é sabido, coloquei em determinada altura publicamente em causa a propalada nota histórica de que a Cidade Velha – hoje beneficiada com o estatuto de património mundial, graças à competência e ao ímpeto postos por Cabo Verde na divulgação do citado projecto, o que lhe viria a merecer importantes patrocínios internacionais e a sua consequente aprovação – foi promovida a cidade antes de S. Tomé ter alcançado o mesmo estatuto, o que me levou a debruçar sobre a indiferença com que convive a cultura em S. Tomé e Príncipe.

Se é certo que “ os processos históricos de crioulização levaram à afirmação de identidades culturais e políticas distintas entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, considerando-se os cabo-verdianos o “resultado” de um caso particular da colonização portuguesa e, mais propriamente, uma nação crioula (1)”, enquanto que os santomenses “apesar da percepção das diferenças culturais em relação às sociedades continentais, se consideram africanos”(2), estou em crer que tal não basta para justificar o nosso progressivo alheamento das questões culturais, um dos aspectos mais gritantes do qual se centra, como é do conhecimento geral, no estado de marginalização a que votamos os nossos crioulos.

Enfim, marcas do assimilacionismo dos finais do séc. XIX, a que infelizmente ainda não fomos capazes de nos furtar!

Neste aspecto, vem a propósito narrar o que me dizia há dias um amigo, pessoa com pleno conhecimento da matéria, acerca da controvérsia medida de mudança da hora: sendo S. Tomé e Príncipe o único país no mundo tendo como latitude o Equador (latitude 0) e como longitude o Meridiano de Greenwich (longitude 0), no nosso lugar, os Caboverdianos encontrariam formas de propagandear e explorar turisticamente tal circunstância em seu proveito. Nós, indiferentes e ufanos, fazemos incrivelmente o contrário!

Foi assim que, ao tomar conhecimento da justa homenagem que se pretende fazer à Morna, ocorreu-me reflectir sobre a Rumba santomense, um ritmo de inegável influência congolesa, mas que se imbuiu de tal forma de inovações específicas do sentir santomense que se libertou, há já algumas décadas, do vínculo que o ligava à sua precedência.

De facto, a rumba desperta, pela sua romântica balada, uma profunda emoção e afecto, sentimentos que se misturam para nos mergulhar em estranhas sensações de reflexão, entrega e prazer. A melodia calma, compassada e dolente do ritmo, a doce suavidade poética das letras, enfim, as mensagens plenas de advertências e conselhos que nos são transmitidas, exprimem, como nenhum outro, o modo de ser santomense, constituindo, sem qualquer dúvida, uma marca inigualável da nossa identidade cultural.

A RUMBA pode, por isso, ser considerada o bilhete de identidade que nos marca como um povo, senhor do seu próprio destino e soberano no conjunto das nações do mundo.

Daí que indague a mim mesmo e àqueles que sei preocuparem-se com temas afins: quando é que nos aflorará à ideia reconhecer e chamar a nós a importância da rumba, dignificando-a através da sua promoção e da consequente institucionalição de uma data em sua homenagem, para além de possíveis outras consagrações, honrando assim este símbolo inconfundível e inalienável da nossa cultura?

Quem sabe, um dia …

Albertino Bragança

NOTAS

(1) Gerhard Seibert – Crioulização em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe: divergências históricas e identitárias

(2) Idem