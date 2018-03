“Serviçais” venceram no FESTin 2018

“Serviçais das memórias à identidade” documentário do realizador são-tomense Nilton Medeiros, foi galardoado no FESTin 2018 que decorreu em Lisboa, como sendo o melhor documentário definido pelo Júri Popular. Mais ainda, foi merecedor de uma menção honrosa do FESTin.

O documentário que trouxe à ribalta, factos e memórias dos serviçais contratados durante o período colonial, para garantir a produção do cacau e café nas roças de São Tomé e Príncipe fez história. « É a primeira vez que um filme de produção e realização PALOP(Países Africanos de Expressão Portuguesa), ganha um prémio no FESTin», refere a organização do evento.

No cinema São Jorge em Lisboa, palco do FESTin 2018, o documentário do realizador Nilton Medeiros, destacou-se num grupo de 18 documentários em competição .«É uma honra muito grande receber este prémio, é um reconhecimento do trabalho que estamos a fazer. Foi uma sensação fantástica, um momento mágico que certamente será inesquecível para todos nós», declarou Nilton Medeiros.

O público que preencheu o anfiteatro do Cinema São Jorge em Lisboa, envolveu-se com a realidade dura, semi-escrava, mas também heróica vivida pelos serviçais, oriundos sobretudo de Cabo Verde. «Mas, o que nos deixa mais felizes é o fato de saber que o público gostou do documentário. Força de vontade e dedicação sempre foram enormes, mas não foi só isso que tornou tudo possível, sem os testemunhos dos nossos personagens, nada disso era possível. Por isso os nossos primeiros agradecimentos vão para eles », realçou o realizador.

São Tomé e Príncipe, o arquipélago que gerou o legado histórico dos serviçais é segundo o realizador, o vencedor destacado do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. «Serviçais das memórias à identidade são 52 minutos de uma abordagem do projecto que tem o objectivo de registar a história das roças de São Tomé e Príncipe no contexto sociocultural, político e económico. Dedicamos este prémio a todos os Santomenses e em particular os Ex-Serviçais, com a promessa de continuar a trabalhar com zelo, dedicação de modo a levar o bom nome de STP além-fronteiras», concluiu, Nilton Medeiros.

FESTin 2018 terminou na terça – feira 6 de Março. Para além do grande vencedor “Serviçais das memórias à identidade” de Nilton Medeiros, outros realizadores são-tomenses marcaram presença no evento. Kátia Aragão com a curta metragem de ficção “Miná Kiá” e Hamilton Trindade apresentou ao público o documentário “Sonho Longínquo do Equador”.

Téla Nón