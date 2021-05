Albertino Bragança recebeu prémio literário Guerra Junqueiro

A atribuição do galardão literário, foi considerado pelo escritor Albertino Bragança como um alerta aos santomenses para a importância do livro e da leitura.

Guerra Junqueiro, patrono do prémio de literatura lusófona, foi apresentado como sendo um dos mais gloriosos poetas e escritores de língua portuguesa.

Avelina Ferraz , curadora do Prémio, deixou claro que o galardão é atribuído no âmbito do Freixo Festival Internacional de Literatura, e visa resgatar os valores da literatura no espaço de língua portuguesa.

Um prémio com impacto positivo para São Tomé e Príncipe e os seus escritores.

«Mantenho pois o tácito sentimento de que os efeitos simbólicos do prémio Guerra Junqueiro, que ora me é proporcionado, se repercutirão indubitavelmente a favor do meu país, bem assim em prol dos escritores e artistas de São Tomé e Príncipe…» declarou o escritor Albertino Bragança.

O prémio é também um alerta à sociedade santomense.

«Aguardemos pois que tão relevante galardão seja capaz de se assumir como um efectivo retemperador da réstia de esperança que advém de uma gama variada de iniciativas de escrita que tendem a alertar os santomenses para a i importância do livro e da leitura, pela confluência dos mitos sonhos e realidades que neles ganham forma…», pontuou, Albertino Bragança.

O prémio Guerra Junqueiro foi instituído no ano 2017. Para a edição do ano 2021, São Tomé e Príncipe, através de Albertino Bragança, foi o primeiro país de língua portuguesa a receber o prémio.

Abel Veiga