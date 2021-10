“Constelações do Equador” filme do realizador são-tomense recebeu prémio especial do Júri, no Reino Unido

O filme “Constelações do Equador”, do realizar são-tomense Silas Tiny retracta a ponte aérea entre São Tomé e Biafra, ocorrido nos anos 60 do século passado.

Segundo Silas Tiny, o filme teve estreia mundial no Sheffield Doc Fest, no Reino Unido, «onde felizmente recebemos o Prémio Especial do Júri».

No dia 26 de Outubro, próxima terça feira, o filme “Constelações do Equador”, terá estreia em Portugal, «durante o DocLisboa onde irá integrar a competição Nacional», declarou Silas Tiny.

Silas Tiny nasceu em São Tomé no ano 1982, tendo emigrado para Portugal com a família quando tinha apenas 5 anos de idade.

O leitor deve consultar o documento à seguir, para conhecer SINOPSE do filme “Constelações do Equador” e também uma pequena biografia do realizador Silas Tiny :

CONSTELAÇÕES DO EQUADOR _ PT _ 2021

Abel Veiga