“A única luta que se perde é, sem dúvida, aquela que se abandona!»

COMUNICAÇÃO DE ALBERTINO HOMEM BRAGANÇA, FEITA NA SEDE DO SPORTING CLUBE DE S. TOMÉ, EM COMEMORAÇÃO DO 50º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO CÍVICA PRÓ-MLSTP

S. Tomé, 15 de Junho de 2024

Hoje, face ao convite do meu amigo António Ramos Dias, Presidente da Associação “ COMBATENTES DA LIBERDADE DA PÁTRIA” resolvi falar da Associação Cívica Pró-MLSTP, a popular CÍVICA, que se embrenhou corajosamente nos gloriosos caminhos que se abriam à Independência de S. Tomé e Príncipe.

Perante a tarefa de abarcar tema tão valioso para a divulgação no seio da juventude de um dos mais heróicos e destacados episódios da história do país, aceitei, sem qualquer tibieza, a solicitação, já que, passados que são cinquenta anos sobre tão relevante evento, parece ter-se esbatido na memória dos santomenses que a viveram, em Portugal e em S. Tomé e Príncipe, as recordações de um tempo que marcou de forma profunda o fascínio e o génio político dos jovens que o protagonizaram.

De facto, uma onda de indiferença parece, no entanto, marcar no país a persistente luta empreendida pela Associação Cívica, o movimento que abriu caminho à mobilização de vastas camadas de santomenses para a concretização de algo que se revestia de um especial significado no combate a um regime tenebroso, caduco e sem alma como o colonial.

Tudo começou em Junho de 1974, com a criação da Associação Cívica pró-MLSTP, – organização a que se deve inequivocamente associar o nome do Dr. Gastão d’Alva Torres, personalidade investida de um destacado papel na entrada em funções da força política que representaria no território o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – e, simultaneamente, com o entusiasmo, a coragem e o fervor patriótico de uma juventude incomparável e generosa, que de tudo prescindiu para, à luz dos princípios e dos valores que a animavam, dar vida ao sonho maior de um país e de todo um povo – a Independência Nacional.

Aqueles que, como eu, participaram directamente nas peripécias de um tempo pleno de emoções, investido do entusiasmo próprio dos que vibram com o seu país e que com ele sempre se solidarizaram, não podem prescindir da ocasião que ora lhes é propocionada para trazer à colação as passagens mais vibrantes do cenário político da época, vividas ainda em Portugal, apelando desde logo à intervenção da Cívica, como sejam a manifestação de 2 de Agosto, organizada por santomenses e caboverdeanos, com o apoio de toda a esquerda portuguesa, indo do Jardim da Estrela ao hotel Ritz para, sob a ameaça da polícia de choque, reivindicar perante o então Secretário-Geral da ONU, Kurt Waldeim, o direito à auto-determinação e à independência para Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, países não incluídos na declaração de 27 de Julho do General Spínola, então Presidente da República portuguesa; as jornadas de luta pela libertação do capitão Peralta, oficial cubano capturado na Guiné-Bissau, onde apoiava o PAIGC; a intervenção nos agitados comícios no Rossio; a promoção de S. Tomé e Príncipe ao longo do Portugal rural, feita através de palestras e do Grupo de Canto criado para o efeito; a participação na mediática tomada da chamada Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, órgão fascista de enquadramento e controlo dos estudantes africanos, e a criação, em seu lugar, da Casa dos Estudantes das Colónias – estas são imagens inesquecíveis que nos conduzem de regresso a um passado que tanto impacto teve no nascimento, que assim começava, do S. Tomé e Príncipe livre e soberano.

Seguiu-se depois a estafante e arriscada missão de mobilização, a nível interno, a qual submeteu à prova a coragem, a abnegação e o candente patriotismo dos elementos provindos de Portugal e dos demais que no país pugnavam, – sob a decidida orientação de Alda do Espírito Santo e encabeçados por Filinto Costa Alegre -, merecedores no seu conjunto de uma citação muito especial, porque a luta então por eles empreendida tinha lugar num contexto marcado pela insegurança, incertezas e dúvidas e em que o órgão colonial assumia ainda a plenitude das rédeas do poder.

Tempos de abnegação e de manifesta coragem, mas também de tensões e incompreensões entre os santomenses, motivadas por percepções e interesses díspares, cujos efeitos como que se repercutem ainda hoje no tecido sócio-político de um país que tarda a encontrar-se com o seu próprio destino.

Um período de disputas que não devem ser desenquadradas do contexto em que se desenrolaram, mas também de ingratidão e injustiças, que levaram à calúnia e perseguição da Associação Cívica, urdidas “pelos que viram frustrados os seus intentos e pelos que passaram a temê-la, porque recearam que os seus elementos viessem a disputar-lhes o poder, porquanto a independência do país já se encontrava assegurada”(1).

A sugerir, de igual modo, a necessidade de um estudo profundo sobre as reais motivações dos seus diversos protagonistas, o que talvez ajudasse a melhor entender a razão de ser das divergências e das manigâncias do presente e a melhor preparar o futuro.

E isso, porque a única luta que se perde é, sem dúvida, aquela que se abandona!

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO

