Uma tarde de cultura, negócios e esperança no coração de São Tomé 

Nas cores, sons e sabores da “Tarde Africana”, a Ilha de São Tomé celebrou, na sexta-feira 30 de Maio, o empreendedorismo com alma africana. A REINA tornou-se palco de uma feira vibrante, promovida pela Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras de Negócios, com o apoio da ONG TESE, onde a tradição e a inovação se encontraram.

Mais do que um evento económico, a iniciativa foi uma verdadeira homenagem à identidade africana, oferecendo um espaço de encontro entre criadores, comerciantes e visitantes. Ali se vendiam iguarias típicas, artesanato e ideias – tudo moldado pelas mãos de homens e mulheres que transformam sonhos em sustento.

Hamilton Pereira, emocionado, falou do impacto deste tipo de ações no fortalecimento dos pequenos negócios.

Para Emídio Pereira, o evento foi um espelho da resiliência dos empreendedores locais.

Érica Rei, da ONG TESE, reforçou que muitas mulheres viram na feira uma porta aberta para novas possibilidades: “É uma oportunidade para aquelas que ainda não puderam sonhar com algo próprio“. Parte do projeto NUTRE, a feira foi mais do que uma mostra – foi um grito de resistência e esperança.

Entre os sorrisos, estavam os de Dulce Mateus e José Pires, que, ao verem seus produtos ganharem espaço e reconhecimento, sentiram-se mais próximos do futuro que idealizam.

Waley Quaresma