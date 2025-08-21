Cooperação e solidariedade marcam reunião técnica sobre gestão costeira na África Central

A Reunião Técnica de Informação sobre o Programa de Gestão do Litoral da África Ocidental (WACA) reúne nesta os representantes de governos, organizações regionais e instituições financeiras internacionais para debater a proteção das zonas costeiras e a promoção da economia azul na África Central. O encontro tem a duração ds três dias, 20, 22, e conta com a presença do Banco Mundial, da CEMAC, da UEMOA e da CEEAC, e constitui uma oportunidade para partilha de experiências e fortalecimento das capacidades institucionais no enfrentamento de desafios comuns provocados pelas alterações climáticas.

A Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Nilda da Mata, explicou que o projeto WACA é uma resposta concreta às ameaças enfrentadas por São Tomé e Príncipe, que incluem a subida do nível do mar, a erosão costeira, as inundações e a degradação dos ecossistemas marinhos. “As consequências destes fenómenos têm sido particularmente severas para as nossas populações, afetando comunidades vulneráveis, provocando perdas econômicas significativas e aumentando a pressão sobre as frágeis economias nacionais. Neste contexto, o Projeto WACA tem desempenhado um papel fundamental na adaptação às mudanças climáticas e na proteção das zonas costeiras”, afirmou a ministra, detalhando ações que beneficiaram cerca de três mil pescadores e promoveram a conservação de mais de 60 hectares de mangais.

O representante do Banco Mundial reiterou o compromisso da instituição em apoiar tecnicamente e financeiramente os países africanos, destacando a relevância de São Tomé e Príncipe como exemplo de boas práticas na implementação de programas de resiliência costeira. “Este encontro representa uma oportunidade única para reforçarmos as sinergias regionais em torno da economia azul e da gestão sustentável das zonas costeiras. O Banco Mundial reafirma o seu compromisso em continuar a apoiar os Estados africanos neste esforço conjunto”, disse, elogiando a escolha do país para sediar o evento e a hospitalidade das autoridades e da população local.

O Comissário da CEMAC, Honoré Taguna, sublinhou a importância de transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento regional. “Ao promover a partilha de experiências, a mobilização de financiamentos e a coordenação regional, o Programa WACA constitui uma oportunidade única para transformar ameaças em motores de desenvolvimento. O sucesso do programa dependerá da nossa capacidade de trabalhar em conjunto, com espírito de solidariedade, complementaridade e visão comum”, afirmou, destacando ainda a relevância da colaboração entre governos, sociedade civil, pesquisadores e parceiros internacionais.

A reunião não se limitará somente na teoria: estão previstas visitas de campo nas próximas dias, permitindo que os delegados observem de perto as obras realizadas pelo projeto WACA, incluindo sistemas de drenagem, construção de quebra-mares, reassentamento de famílias, rampas e faróis solares para a pesca artesanal. A iniciativa demonstra que a integração regional, o compartilhamento de experiências e a cooperação entre países e parceiros internacionais são fatores decisivos para a construção de sociedades costeiras mais resilientes, sustentáveis e economicamente inclusivas.

Waley Quaresma

