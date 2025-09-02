Níger será a economia com maior crescimento na África em 2025, diz Banco Mundial

Revolução no Sahel :

País do Sahel passa por uma ruptura com a França e o ocidente desde a entrada do novo governo, em 26 de julho de 2023.

Um novo relatório do Banco Mundial afirma que o Níger será a economia com maior crescimento na África em 2025. Com base nos resultados até julho e nas projeções, o organismo financeiro mostra que o país do Sahel chegou a impressionantes 14,4% em sua taxa de crescimento anual do PIB, superando seu recorde histórico anterior, de 2024, que foi de 8,9%.

O aumento das receitas da mineração com a nacionalização de empresas e a venda nos parâmetros de preços internacionais; as receitas adquiridas com o petróleo, cuja produção quadruplicou em pouco mais de dois anos; e o desenvolvimento da agricultura em maior escala são os três pilares que explicam o crescimento recorde.

Os números impressionam se comparados ao passado, quando o país ainda era tutelado em suas políticas internas por governos alinhados à França, antiga colonizadora desta região do continente africano.

Entre 1961 e 2024, a taxa de crescimento anual do PIB no Níger foi, em média, de 3,84% . O país chegou a atingir um mínimo histórico de -17,06% no quarto trimestre de 1973, segundo o Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO).

Na divulgação do Banco Mundial, em segundo lugar vem o Senegal do presidente Bassirou Diomaye Faye, com 12,1%, que também vem implementando medidas anti-imperialistas em sua governança, a exemplo dos países da Alianças dos Estados no Sahel, como o Níger.

Por sua vez, as duas economias mais complicadas são o Sudão, em guerra civil, e o Sudão do Sul, também em situação de conflito interno.

Levante anti-imperialista no Níger

Nos últimos anos, levantes militares e populares no Níger, Burkina Faso e Mali colocaram fim na cooperação militar com a França nos países do Sahel, faixa semiárida que fica logo abaixo do deserto do Saara, no norte da África. O processo é conhecido nas ruas como a “independência real” dessa região do continente africano.

Desde julho de 2023, o Níger é governado pelo general Abdourahamane “Omar” Tchiani, parte de um grupo de militares progressistas que canalizam a frustração popular generalizada com o neocolonialismo francês.

Editado por: Raquel Setz / Rádio Brasil de Fato