UNESCO desafia São Tomé: “Património não se promove com discursos, mas com liderança”

Secretário da Cultura da UNESCO pede ação imediata e oferece apoio total à atualização da lei do património e à candidatura internacional das roças e do Tchiloli.

Em declarações feitas na quarta-feira, 26 de junho, após um encontro com o Primeiro-Ministro Américo Ramos, o Secretário da Cultura da UNESCO, Dedé Houehounha, lançou um apelo claro ao governo santomense: é hora de transformar intenções em resultados concretos.

No encontro que decorreu no Palácio do Governo, e que também contou com a presença do Ministro da Educação, Ciência, Cultura e Ensino Superior, a agenda foi ambiciosa. Em destaque, os atuais processos de candidatura de São Tomé e Príncipe junto à UNESCO entre eles o EROSAS, que pode tornar-se o primeiro bem santomense inscrito na Lista do Património Mundial, e o TILOLI, como representação viva do património cultural imaterial do país.

“São candidaturas que exigem mais do que papel. Exigem coordenação entre ministérios, responsabilização clara e compromisso político de topo”, sublinhou Houehounha.

Outro ponto alto foi a proposta de criação de uma segunda reserva da biosfera no arquipélago, desta vez na ilha de São Tomé, um passo decisivo para proteger a biodiversidade local e alavancar o turismo ecológico.

O representante da UNESCO confirmou ainda o apoio técnico da organização para a revisão urgente da atual lei do património, cuja obsolescência pode travar o desenvolvimento cultural e comprometer futuras candidaturas internacionais.

Por fim, o secretário anunciou que o Primeiro-Ministro irá presidir à apresentação oficial do relatório sobre a preparação do país para a inteligência artificial, marcada para esta quinta-feira, 27 de junho, no Hotel Praia. Um tema inovador que, segundo Houehounha, “deve ser encarado como oportunidade estratégica de desenvolvimento sustentável”.

A visita do alto responsável da UNESCO não acontece apenas para elogiar: trouxe exigências, mas também promessas. O futuro do património e da imagem internacional de São Tomé e Príncipe está agora nas mãos das lideranças nacionais.

Waley Quaresma