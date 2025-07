Independência : China foi o primeiro destino internacional de STP após 12 de julho de 1975

No dia 12 de julho São Tomé e Príncipe celebra 50 anos da independência nacional. A história político-diplomática do pequeno Estado insular do golfo da Guiné em África, revela que o seu primeiro passo como país independente foi dado na direcção do sol nascente.

A República Popular da China, situada no continente asiático, foi o primeiro destino internacional do governo de orientação socialista que se instalou no arquipélago.

Xu Yingzhen, embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, numa conversa com o Téla Nón explica o significado para a China, de ter sido o primeiro país do mundo que São Tomé e Príncipe bateu as portas em 1975.