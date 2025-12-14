Mikis Theodorakis: O Grego Global

Mikis Theodorakis, que nasceu na ilha de Quios a 29 de julho de 1925 e é originário de Gálatas, Chania, na ilha de Creta, por parte do pai, e da cidade costeira de Cesme, na Ásia Menor, por parte da mãe, é, com base na qualidade da sua obra e no impacto internacional do seu nome, talvez a figura principal da cultura grega e certamente da música grega desde o estabelecimento do Estado grego a 3 de fevereiro de 1830, com o Protocolo de Londres.

Mikis Theodorakis atuou em muitos géneros musicais. No entanto, é importante salientar que também se dedicou à música clássica, compondo sinfonias, óperas, bailados, oratórios, música de câmara e música para piano solo.

Compôs ainda o ritmo grego mais reconhecido internacionalmente, o syrtaki, para o filme “Zorba, o Grego” (1964), baseado no romance “A Vida e o Estado de Alexis Zorba”, do conceituado escritor grego Nikos Kazantzakis, e realizado pelo realizador grego Michael Cacoyannis, com Anthony Quinn, Alan Bates e Irene Pappas no elenco.

A musicação de poesia é também uma obra muito importante sua. Ou seja, usou poemas de grandes poetas como letras para criar canções. Concretamente, poemas do poeta chileno Pablo Neruda, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1971, do poeta grego Giorgos Seferis, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1963, do poeta grego Odysseas Elytis, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1979, do poeta grego Yiannis Ritsos, vencedor do Prémio Lenine da Paz em 1976, e do poeta grego Kostas Varnalis, vencedor do Prémio Lenine da Paz em 1959.

Compôs também música para outros filmes famosos, além de “Zorba, o Grego”, como “Fedra” (1962), protagonizado por Anthony Perkins e Melina Mercouri, e “Serpico” (1973), protagonizado por Al Pacino.

Em 1970, recebeu o prémio BAFTA (British Academy Film Award) pela música do filme “Z”, baseado no romance homónimo do escritor Vasilis Vasilikou, que ganhou dois Óscares: o de melhor filme estrangeiro e o de melhor montagem. O filme era protagonizado por Yves Montand, Jean-Louis Trintignant e Irene Pappas, com realização de Costas Gavras, que ganhou o Óscar de melhor argumento original em 1982. Em 1983, Mikis Theodorakis foi também galardoado com o Prémio Lenine da Paz.

As suas composições foram também interpretadas por artistas de renome mundial, como os Beatles, Shirley Bassey, Joan Baez e Edith Piaf.

Mikis Theodorakis, contudo, também teve atividades políticas, de resistência e ativistas. Foi membro do parlamento e ministro. Durante os anos da ocupação alemã da Grécia, organizou-se no exército de resistência “ELAS” e na organização juvenil de resistência “EPON” e, em julho de 1947, foi preso e exilado para Icária. Foi encarcerado pela Ditadura a 21 de abril de 1967. Foi um fervoroso defensor da paz e da amizade entre os povos, com uma participação ativa nos movimentos internacionais e gregos correspondentes. Faleceu em Atenas, a 2 de setembro de 2021, com 96 anos.

Por ocasião do centenário do nascimento de Mikis Theodorakis, decidi escrever um poema intitulado “Hino a Mikis Theodorakis”, em homenagem a este importante compositor grego, que é também uma das grandes figuras da música mundial. Este poema foi musicado por Nikos Karagiannis e Nadia Karagianni e é interpretado por Nadia Karagianni e Nikos Karagiannis.

Interpretação: Nádia Karagianni-Nikos Karagiannis

Música: Nikos Karagiannis-Nadia Karagianni

Letra: Isidoros Karderinis

Criação de vídeo: Nikos Karagiannis

Hino a Mikis Theodorakis

Ó, grande criador grego

Nos céus do nosso planeta, o teu nome

E o sol brilhante no teu trono, águia

Galopa e traça os teus passos.

Você nasceu nas praias de areia dourada de Homero

O Mar Egeu abraçava-te docemente

E gaivotas brancas como a neve, como notas musicais

Emanavam do seu coração valente.

Na densa escuridão da Ocupação

Ergueste com orgulho a tua estatura brilhante

E o direito do nosso povo nos anos difíceis

Nas suas canções majestosas floresceu.

As rochas negras do exílio sangravam abundantemente

Dos seus belos e libertadores sonhos

As suas palavras, como trombetas de paz, soaram alto

Nos confins do mundo.

*Isidoros Karderinis, jornalista, correspondente de imprensa estrangeira acreditado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia, membro efetivo da Associação Grega de Correspondentes de Imprensa Estrangeira, romancista, poeta e letrista.

