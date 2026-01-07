O rapto sem precedentes de Maduro

O sequestro sem precedentes na história mundial, da forma como ocorreu, do presidente venezuelano Nicolás Maduro constitui não só uma intervenção militar num país soberano e independente, em violação dos princípios do direito internacional, mas também um claro aviso para todo o planeta. Um aviso para qualquer líder insubordinado de qualquer país.

Já a 3 de janeiro de 2026, durante uma conferência de imprensa sobre a operação militar e a detenção de Maduro, o presidente norte-americano, Donald Trump, fez ameaças ao presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmando: “Ele faria bem em ter cuidado”.

Ao mesmo tempo, o Presidente dos EUA deu a entender que Cuba poderia ser um tema de discussão no contexto de uma política externa mais ampla dos EUA na região, destacando a capacidade de Washington para expandir o seu foco para além da Venezuela.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou a afirmar que o Governo cubano deveria estar preocupado após a detenção de Maduro. Especificamente, disse: “Se eu vivesse em Havana e fosse membro do governo, pelo menos estaria preocupado”, acrescentando que “Cuba é um desastre” e que o país é “governado por homens incompetentes e depravados”.

A história dos Estados Unidos, além disso, é caracterizada por extensas intervenções imperialistas, tanto territoriais como intervencionistas, noutros países. Especificamente, ocorreram aproximadamente 400 intervenções desde 1776, quando o Segundo Congresso Continental adotou a Declaração de Independência a 4 de julho, declarando a independência das 13 colónias americanas do Império Britânico, acontecimento que marcou a fundação oficial dos Estados Unidos da América.

Quem pode esquecer que, de 15 a 19 de Abril de 1961, 1.400 combatentes anti-Fidel Castro, treinados e financiados pela CIA, tentaram desembarcar na Baía dos Porcos, a 250 quilómetros de Havana, mas não conseguiram derrubar o regime comunista cubano? Estas batalhas resultaram na morte de cerca de cem pessoas de cada lado.

“Com a vitória de Salvador Allende nas eleições de 4 de Setembro de 1970 no Chile e já Fidel Castro em Cuba, teremos uma ‘sanduíche vermelha’ na América Latina que se tornará inevitavelmente totalmente vermelha”, temia Richard Nixon, e o seu receio não tardou a confirmar-se com os resultados das eleições.

Assim, perante esta desagradável realidade para os Estados Unidos, era necessário encontrar uma solução. E a solução foi encontrada naquela manhã de 11 de setembro de 1973, quando se deu um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, mas também do Brasil, cujo regime militar era totalmente amigável e cooperativo com os Estados Unidos. Os golpistas, depois de cercarem e bombardearem o Palácio Presidencial, invadiram-no. Salvador Allende e os seus colaboradores mais próximos foram mortos após forte resistência.

Os Estados Unidos também invadiram o Panamá em meados de dezembro de 1989, durante a presidência de George Bush, o mais velho. O objectivo da invasão militar era depor o líder de facto do Panamá, o general Manuel Noriega, que estava acusado pelas autoridades americanas de extorsão e tráfico de droga.

Portanto, se alguém procura um paralelo histórico em que os EUA prenderam um líder de facto de um país e o transferiram para os EUA para ser julgado, o caso Noriega é o mais característico. E isto aconteceu após uma invasão militar regular, ou seja, no contexto de uma intervenção armada coordenada, e certamente não num período de paz “normal”.

Noriega conseguiu escapar e refugiou-se na embaixada do Vaticano na Cidade do Panamá, capital do país, onde permaneceu durante 11 dias. Aí, foi submetido a uma implacável guerra psicológica para que se rendesse. Os militares norte-americanos montaram uma terrível e ensurdecedora barreira sonora em frente à embaixada. Uma frota de Humvees com colunas tocava constantemente rock pesado e, ocasionalmente, heavy metal. Por exemplo, foi tocada a música “Panama”, da banda Van Halen.

A Santa Sé queixou-se, com razão, ao Presidente Bush, e a guerra musical terminou ao fim de três dias. A 3 de janeiro de 1990, o general aceitou render-se.

Mas quais são as razões mais profundas para a invasão militar dos EUA na Venezuela e para a procura de derrube do regime insubordinado existente?

A Venezuela possui, portanto, as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, totalizando aproximadamente 303,8 mil milhões de barris em 2021. Para efeitos de comparação, os principais países produtores de petróleo apresentam reservas mais reduzidas. Especificamente, a Arábia Saudita possui aproximadamente 267 mil milhões de barris e o Kuwait, 101,5 mil milhões de barris.

Ao mesmo tempo, as reservas comprovadas de gás natural do país ultrapassaram os 5,6 biliões de metros cúbicos em 2021. Note-se, no entanto, que no Hemisfério Ocidental, apenas os Estados Unidos possuíam reservas de maior dimensão.

Além disso, as reservas totais de minério de ferro da Venezuela estão estimadas em 4,5 mil milhões de toneladas. E aqui é de salientar que, em relação às reservas de ferro, o país ocupa o segundo lugar na região, a seguir ao Brasil. A Venezuela possui também algumas das maiores reservas de bauxite do mundo, um mineral utilizado na produção de alumínio. As reservas totais de bauxite do país atingem os 950 milhões de toneladas.

Assim sendo, é claro para qualquer observador objectivo que os EUA cobiçam os recursos naturais da Venezuela, que geram riqueza. Recursos que não conseguem obter com o actual regime, que é parceiro político e militar e aliado de Moscovo, Pequim e Teerão, mas também o principal fornecedor de petróleo à China, cujo controlo está a restringir o fluxo.

A solução, portanto, para eles, para os EUA, de forma a garantir a primazia na implacável concorrência internacional, é o derrube do atual regime venezuelano e a ascensão de um presidente e de um governo absolutamente amigáveis ​​e úteis. O resto, ou seja, se isso é legal e democrático, não lhes diz respeito.

Para concluir, gostaria de realçar que os líderes de qualquer país são depostos apenas pelo seu povo, ou seja, por levantamentos e revoluções populares, como já aconteceu em vários países no passado. Não são depostos pela intervenção militar de outro país, uma potência estrangeira. Por conseguinte, a invasão militar dos EUA à Venezuela e o rapto do seu presidente, Nicolás Maduro, são absolutamente condenáveis ​​para qualquer cidadão democrático e de pensamento livre do mundo.

*Isidoros Karderinis, jornalista, correspondente de imprensa estrangeira acreditado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, membro efectivo da Associação Grega de Correspondentes de Imprensa Estrangeira, romancista, poeta e letrista. Facebook: Karderinis Isidoros